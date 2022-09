Aminora la inflación en agosto pero aún es alto, según expertos: Los detalles en informe 713

Un hombre fue encontrado en el pasillo de una casa en Friendswood varios días después de haber sido asesinado, según la policía. Es la misma casa donde también se encontró muerta a una mujer en mayo de 2021. Las personas que viven en el vecindario en Friendswood dijeron que estaban asustados por lo que sucedió adentro en solo un lapso de 16 meses. La policía de Friendswood confirmó que Margaret Starling murió por causas naturales, pero dijeron que algo sospechoso pudo haberle sucedido al hombre que se mudó a continuación. En el caso más reciente, la oficina del médico forense del condado de Galveston dijo que la víctima tiene una herida en la cabeza consistente con un posible ataque.

In English: Man's body found in front hallway of home days after death, Friendswood police say

La inflación de Estados Unidos volvió a bajar en agosto, por segundo mes consecutivo, y situó su tasa interanual en 8.3 por ciento, dos décimas menos que en julio, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Expertos dicen que esto se debe a la caída en los precios de la gasolina. El promedio de precio en las gasolineras ha estado a la baja por al menos 90 días consecutivos. Sin embargo, los investigadores dicen que la inflación aún es alta. La inflación ha aumentado las facturas de comestibles, los alquileres y los costos de los servicios públicos de las familias, causando dificultades en los hogares y profundizando el pesimismo sobre la economía a pesar del fuerte crecimiento del empleo y el desempleo históricamente bajo.

In English: US inflation still stubbornly high despite August slowdown

Los restos de la Reina Isabel segunda, ya están en camino a Londres, donde reposarán en el palacio de Buckingham por algunos dias antes de su funeral de estado. Por la mañana, el rey Carlos tercero y Camilla, reina consorte, saludaron al público en el castillo de Hillsborough en Irlanda del Norte. Esta es la primera visita de Carlos como Rey. Durante la visita, se reunió con líderes de la legislatura de Irlanda del Norte quienes entregaron un mensaje de condolencia por el fallecimiento de la reina Isabel segunda. En un discurso pronunciado en el salón del trono, el rey Carlos alabó el papel de su fallecida madre para ayudar a Irlanda del norte a avanzar a través de cambios históricos.

In English: Coffin of Queen Elizabeth II arrives at Buckingham Palace

Residentes de la comunidad de Katy un suburbio de Houston, se sorprendieron al ver un caimán de 11 pies y 400 libras de peso caminando por su vecindario el lunes por la mañana.

El enorme reptil quedó atrapado alrededor de las 11:30 a. m. y fue trasladado a un santuario en la comunidad de El Campo. El animal se encontraba unas 50 o 60 yardas al sur de Buffalo Bayou. A diferencia de los cocodrilos, los caimanes suelen ser tímidos y no conflictivos. Los cazadores profesionales encontraron al caimán acostado después de su caminata y pudieron capturarlo fácilmente.