Greg Abbott juramenta a la gobernación texana en un tercer mandato: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una mujer, posiblemente desamparada, murió luego de ser arrollada por una patrulla policial en la vía paralela del Southwest Freeway en Houston este martes en la madrugada. De acuerdo con el Departamento de Policía, el patrullero iba en camino a atender una posible balacera, cuando de repente una mujer se atravesó en la vía al paso del oficial. Según Houston PD, la patrulla no llevaba prendidas ni la sirena, ni las luces. La víctima, de aproximadamente 40 años, fue declarada muerta en la escena por los equipos de emergencia del Departamento de Bomberos que acudieron al lugar.

Un hombre ya no puede ingresar a su propia casa en el área de Champions después de que las autoridades dicen que estaba grabando un video de su vecino en la ducha. Brian Matthew Burnette está acusado de grabación visual invasiva en un baño o vestidor. Fue arrestado la semana pasada y liberado con una fianza de $5,000. Burnette y la víctima vivían en casas tipo condominios que están pegados y que comparten una pared. Los documentos de acusación indican que la víctima comenzó a notar agujeros en el techo de su baño en noviembre y se lo contó a un amigo. Su amigo entró al ático y encontró que el panel de yeso entre las casas de los dos residentes había sido derribado. El hombre también "encontró una pequeña cámara que parecía estar conectada a una batería." El documento continúa diciendo que la lente de la cámara estaba "metida en un agujero en el piso del ático, directamente sobre el baño de la víctima."

El gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick jurarán a sus cargos en el día de la toma de posesión después de las elecciones de noviembre. Abbott derrotó al candidato demócrata Beto O'Rourke por un margen de 11 puntos en noviembre en una plataforma para reforzar la seguridad fronteriza y atacar a los demócratas por la inflación y la desaceleración de la economía. Comienza su tercer mandato de cuatro años en el cargo con una sesión legislativa en la que se vislumbra un superávit presupuestario de casi $33 mil millones. Abbott ha prometido utilizar la mitad de los fondos excedentes para reducir la carga del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas. Patrick, quien se desempeña como líder del Senado estatal, donde ejerce una tremenda influencia sobre la legislación, también derrotó a su oponente demócrata en noviembre por dos dígitos y también entra a su tercer mandato de cuatro años. Texas no tiene límites de mandato para los funcionarios estatales.

Solomon Peña, excandidato republicano a la Cámara de Representantes del estado de Nuevo México, fue arrestado este lunes por un equipo SWAT de Albuquerque en relación con una serie de tiroteos recientes en las casas de líderes demócratas electos, dijo la policía de Albuquerque. Peña, quien perdió su candidatura de 2022 para el Distrito 14 de la Cámara de Representantes del Estado, está acusado de pagar a cuatro hombres y conspirar con ellos para disparar contra las casas de dos legisladores estatales y dos comisionados del condado, dijo la policía de Albuquerque. En el último tiroteo, la policía encontró evidencia de que "Peña mismo participó en este tiroteo y de hecho apretó el gatillo de al menos una de las armas de fuego que se usaron" indicó la policía. Peña perdió su carrera ante el demócrata Miguel García, 26% contra 73% de los votos.

