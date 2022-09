Asesinan a guardia de seguridad en un club nocturno de Houston: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una aparente pelea de un hombre por su novia en un club de streptease terminó con un guardia de seguridad muerto el miércoles por la madrugada, informó el Departamento de Policía. Los hechos ocurrieron a las 3:15 a.m. en el Club Onyx al suroeste de la ciudad. Cuando la policía llego a la escena, encontraron a un hombre con un balazo en el pecho. El guardia de seguridad alcanzó a ser llevado a un hospital, pero falleció un poco después. Las primeras indagaciones recogidas en la escena del crimen señalan que el atacante tuvo una discusión por su novia, lo que motivó que un guardia de seguridad le pidiera que se fuera del lugar. El sospechoso se fue del lugar, pero regresó poco después armado con un rifle. Otro guardia salió a la calle donde estaba el automóvil del sospechoso y fue allí cuando este disparó su rifle contra el empleado del lugar. Luego de este se dio a la fuga.

FBI y policía tras la pista de la persona que mintió sobre atacante armado en escuela de Houston. Las autoridades advierten que el responsable de hacer el informe falso rendirá cuentas a la ley. La investigación en este caso continua. La ansiedad, el pánico y la confusión estallaron el martes por la tarde en las calles residenciales que rodean la Escuela Preparatoria Heights. Personal de al menos ocho agencias de aplicación de la ley acudió al lugar. Los padres en pánico salieron corriendo de sus trabajos y citas para recoger a sus hijos de la esa escuela. Muchos padres de familia se han quejada ante la tardanza de dar información por parte de las autoridades.

Gobernador Greg Abbott supera a su rival demócrata Beto O'Rourke por cinco puntos porcentuales, según una nueva encuesta del Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin. La encuesta encontró que Abbott recibió el 45% del apoyo entre los votantes registrados, mientras que el 40% apoyó a O'Rourke y el 4% apoyó a candidatos independientes. El 3% de los encuestados nombró a "Alguien más" como su elección, y el 8% dijo que no había pensado en la carrera lo suficiente como para tener una opinión. El resultado es casi idéntico al margen encontrado en la encuesta previa en el mes de junio.

La reina Isabel II salió del Palacio de Buckingham por última vez el miércoles, su féretro fue llevado al Parlamento por un carruaje tirado por caballos y seguido por familiares. El ataúd permanecerá en estado durante cuatro días hasta el funeral de la difunta monarca el lunes, y se espera que pasen cientos de miles de personas. Ocho portadores del féretro llevaron el ataúd de roble y plomo a Westminster Hall, colocándolo en una plataforma elevada conocida como catafalco. Con el estandarte real y la corona de estado sobre el ataúd y los saludos con disparos de artillería a intervalos de un minuto, la procesión solemne fue diseñada para subrayar las siete décadas de la reina como jefa de estado mientras el duelo nacional se trasladaba a los grandes bulevares y monumentos históricos de la capital del Reino Unido.

