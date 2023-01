Otro homicidio-suicidio en Houston en menos de 24 horas: La información en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Investigadores del Condado Harris indagan este miércoles lo que sería un segundo caso de homicidio-suicidio ocurrido en menos de 24 horas en el área metropolitana de Houston. De acuerdo con el alguacil del Condado, el hecho se registró en el área de Channelview. Según el alguacil Ed González, cuando los oficiales arribaron al lugar, encontraron a un hombre y una mujer sin vida dentro de la vivienda. Las primeras indagaciones señalan que se trataría de un homicidio-suicidio y la investigación en este caso continua. Ayer martes, una mujer mató a su pequeña hija de seis años y luego se quitó la vida.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, propuso un incremento a las tarifas en la mayoría de trámites migratorios, para "recuperar más plenamente sus gastos de funcionamiento, restablecer y mantener la tramitación oportuna de casos y evitar los atrasos en trámites futuros," según un anuncio en su página oficial. La propuesta, que no puede entrar en vigor antes de un período de comentarios públicos, contempla aumentos de entre 25 y 900 dólares en el precio de algunos trámites, dependiendo de su tipo. Por ejemplo, En el caso de la ciudadanía por naturalización, trámite que se hace por medio del formulario N-400, tendría un alza de $640 a $760 o un 19%.

Las píldoras abortivas ahora podrán comprarse en las farmacias de Estados Unidos gracias a un cambio a una norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Aunque la agencia no ha oficializado la noticia, las farmacéuticas GenBioPro y Danco Laboratories, las cuales fabrican este medicamento, lo confirmaron. El cambio permitirá el acceso a través de tiendas físicas y farmacias en línea. La medida actualiza formalmente la etiqueta del medicamento para permitir su venta, siempre y cuando el estado lo permita y las farmacias completen un proceso de certificación. Las mujeres también podrán obtener recetas a través de consultas de telemedicina con un profesional y recibir las píldoras por correo, según anunció el Departamento de Justicia.

La Bahía de San Francisco no ha terminado de recuperarse de los estragos de la severa tormenta del fin de semana de Año Nuevo y ya se prepara para el embate de un potente río atmosférico, así lo han llamado, que "pondrá en riesgo vidas humanas" a partir de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la serie de tormentas alcanzará un nivel de riesgo "extremo" entre el miércoles y el jueves, dejando a su paso inundaciones y la posibilidad de deslaves, caída de árboles y apagones en la región. Los nueve condados de la Bahía de San Francisco, así como parte del Valle Central y el norte de California, se encuentran bajo una vigilancia por inundaciones repentinas.

