Informe 713: Los titulares para este lunes 25 de julio

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre hispano de 25 años fue acusado de haber apuñalado a su hermana y sus padres en un altercado el domingo en la noche al norte de la ciudad. De acuerdo a las autoridades, Manuel Alfredo Gutiérrez llegó en estado de ebriedad y con una pistola en mano a su vivienda. Esto dio origen a una discusión con su hermana, en la que trataron de intervenir su padre y madre para disolverla. La discusión se elevó a una pelea donde los cuatro familiares tenían cuchillos. Todos resultaron apuñalados y están en un hospital. Todos sobrevivirán este incidente. El acusado estaba en libertad condicional tras ser acusado previamente de asalto en vivienda en el 2020 con la intención de cometer una agresión.

El cielo oscuro se iluminó durante la noche con lo que parecía ser una luz brillante que cruzaba el cielo nocturno. La gente de todo Texas hasta Indiana informó haber visto este rayo de luz, una supuesta bola de fuego. Si te levantaste tarde el domingo por la noche, es posible que hayas visto uno cruzando el cielo. En el video, puede ver la bola de fuego seguida de un destello antes de que continúe cruzando el cielo nocturno. Una bola de fuego es un meteoro más grande y más brillante de lo normal, según la American Meteor Society. La trayectoria muestra que la bola de fuego ingresó a la atmósfera sobre Cistern, Texas. Su vuelo terminó a unas pocas millas al oeste de Austin.

La viruela del mono sigue propagándose, pero los expertos de salud están preocupados de que no obtengamos la imagen completa del conteo de casos o la información sobre esos casos. Hay alrededor de 2,900 casos de la viruela del mono en los Estados Unidos. El Centro para el Control de las Enfermedades, CDC, indican que el número de infecciones de esta enfermedad es más de lo que se tiene contado y de los casos que han sido reportados, el CDC sólo tiene información detallada de alrededor de la mitad de ellos. Uno de los problemas es que los estados no están obligados a compartir datos de varicela del mono con el CDC y la agencia no tiene la autoridad para presionar más. Los funcionarios de salud dicen que la falta de datos hace más difícil determinar el camino que podría tomar el brote de viruela del mono.

El Papa Francisco inició este domingo 24 de julio una tensa visita oficial de seis días a Canadá, con el objetivo principal de disculparse con los pueblos indígenas por los abusos de los misioneros en internados cristianos, entre el siglo XIX y la década de 1970 durante los llamados procesos de asimilación. Se trata de un paso clave en los esfuerzos del Vaticano para reconciliarse con las comunidades nativas de América del Norte. Fransciso dijo que, con su viaje, uno que catalogó como penitencial, espera contribuir al camino de reconciliación ya iniciado por el gobierno. La visita de seis días será probablemente consagrada a las poblaciones nativas que hoy representan el 5% de los habitantes de Canadá.