Vuelven a robar taquería donde un cliente mató a un sospechoso de robo: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Las autoridades de Houston confirmaron que ya se comunicaron con el hombre señalado de disparar y asesinar a un ladrón que robó a los clientes de una taquería. Ahora un gran jurado decidirá si este hombre, quien es aclamado como un héroe, será acusado penalmente. Este cliente armado, quien abandonó la escena antes de ser interrogado, aún no enfrenta cargos. Pedro López, dueño del establecimiento donde ocurrieron los hechos, asegura que el hombre defendió su negocio y a sus clientes. El médico forense identificó a Eric Eugene Washington como el sospechoso de robo que fue asesinado. Los registros muestran que Washington tenía un extenso historial criminal y estaba en libertad bajo fianza durante el posible robo. Hoy por la madrugada, la taquería "Mi Ranchito" volvió a ser atracada y quien irrumpió en el establecimiento ahora si causó daños materiales.

READ IN ENGLISH: Grand jury will decide fate of 'hero' customer who shot and killed robber at taqueria, HPD says

Al menos 14 personas han muerto, un niño de 5 años está desaparecido, y miles de californianos han tenido que huir de sus casas en medio del llamado "desfile de ciclones" o tormentas de lluvia que azotan a California. El menor desaparecido se encontraba con su madre en un auto inundado y las autoridades han suspendido su búsqueda porque el nivel de agua era demasiado peligroso para los buceadores. Las autoridades dijeron que tras siete horas de búsqueda, solo se encontró uno de sus zapatos. Arrollos en comunidades como Montecito han sido rebasados por el agua y las inundaciones y daños a casas son inminentes.

READ IN ENGLISH: Rescuers end search for 5-year-old boy swept away by floodwaters in California

Los funcionarios federales dicen que están respondiendo a "miles" de quejas relacionadas a las cancelaciones de vuelos el pasado mes de diciembre por Southwest Airlines, esto incluye quejas de que la línea aérea no está cumpliendo su compromiso de emitir reembolsos. El Departamento de Transporte ha enviado todas las quejas directamente a Southwest y la agencia le está dando a la aerolínea 60 días para responder. Southwest indicó que canceló más de 16 mil vuelos entre el 21 y el 31 de diciembre. La línea aérea tiene que aceptar las solicitudes de reembolso del pasajero en un plazo de siete días hábiles si el viajero pagó con tarjeta y 20 días si pagó en efectivo o cheque.

READ IN ENGLISH: Southwest Airlines apologizes for surge of canceled flights, gives customers frequent-flyer points

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen el martes en Ciudad de México para abrodar lo concerniente a inmigración, comercio y cambio climático que afecta a América del Norte. Reportes indican que el gobierno de Joe Biden se apronta para anunciar nuevas medidas encaminadas a detener el cruce indocumentado en sus fronteras, esta vez con la participación de México y Canadá. El nuevo plan migratorio estará enfocado en un sistema digital donde los inmigrantes, antes de viajar a la frontera, deberán averiguar las vías legales disponibles y si califican para alguno de los beneficios autorizados, ya sea para ingresar a México, Estados Unidos o Canadá. El plan conjunto también incluirá un nuevo centro de recursos para inmigrantes que será instalado en el sur de México, fronterizo con Guatemala, uno de los puntos de mayor tráfico de inmigrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo, de acuerdo con un alto funcionario de la administración Biden.