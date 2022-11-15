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CITGO Distinguished Scholars: 2021/22 Profiles

Tuesday, November 15, 2022 8:11PM
SEE 2021/22 CITGO DISTINGUISHED SCHOLAR PROFILES

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE ATHLETICS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE ARTS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE COMMUNICATION CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE CAREER & TECHNICAL EDUCATION CATEGORY!

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MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE BEATING THE ODDS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE STEM CATEGORY!

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