Arrestan en México a sospechoso de rapto y asesinato de mujer de Pasadena

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Autoridades de Houston han confirmado el arresto de Daniel Chacón, el sospechoso en el asesinato de Maira Gutiérrez, una madre hispana quien fue raptada y horas después su cuerpo fue hallada dentro de un automóvil. Chacón había huido del país y estaba en Nuevo Laredo, México. La policía de Houston indicó que ya estan trabajando en su extradición. Los registros de corte muestran que el ex-novio de la madre de cuatro hijos tenía antecedentes de violencia doméstica. La policía dijo que los testigos los llamaron el lunes por la mañana y dijeron que vieron a Chacón obligando a Gutiérrez a subir a su propia camioneta frente a su casa en Pasadena.

READ IN ENGLISH: Ex-boyfriend of Pasadena woman who was kidnapped and killed arrested after fleeing to Mexico

Una bebé y tres de sus familiares, secuestrados a punta de pistola en California, han aparecido muertos, según el jefe de policía del Condado Merced. Un trabajador agrícola encontró los cuerpos juntos en un sembradío del condado. Las autoridades habían difundido un video de cámara de seguridad donde veía a un hombre que secuestraba el lunes a esta familia que incluía a un bebe de 8 meses de nacido, su madre, su padre, y su tío. Las autoridades habían señalado que los cuatro fueron secuestrados por un ladrón convicto que había intentado suicidarse al día siguiente del secuestro.

READ IN ENGLISH: Four Central California family members found dead after kidnapping, sheriff says

Al menos de 24 niños y 11 adultos, incluido el atacante, murieron el jueves en un violento ataque que empezó en una guardería del noreste de Tailandia. El autor huyó del lugar disparando desde su vehículo y atropellando a varias personas. En su casa, mató a su familia y se suicidó, según el relato de la policía. El primer ministro de Tailandia ordenó el jueves una investigación urgente sobre la matanza. El autor, identificado como un expolicía de 34 años apartado del cuerpo por delitos de posesión de drogas, usó una pistola de 9 mm y un cuchillo con el que apuñaló a varios niños de la guardería y a una maestra embarazada de ocho meses quien murió. Se trata del peor tiroteo masivo registrado en Tailandia desde que hace dos años un soldado armado con un rifle de asalto dejó 29 muertoes y 60 heridos en una base militar y un centro comercial.

READ IN ENGLISH: Dozens dead after mass shooting at child care center in Thailand

La Corte de Apelaciones del 5 Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló el miércoles a favor de mantener vigente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y ordenó mantener en pie la prohibición de que se aprueben nuevas solicitudes. El programa protege en la actualidad a cerca de 700,000 dreamers. El tribunal envió el caso de vuelta a una corte federal de Texas, que tendrá que adoptar una decisión sobre DACA, "a la luz de" la nueva normativa que emitió el Gobierno del presidente Joe Biden el agosto pasado. La Administración de Biden publicó esa nueva normativa sobre DACA para proteger el programa de demandas judiciales al codificarlo en el Registro Federal. La directriz mantiene los mismos criterios sobre cómo registrarse y quiénes pueden beneficiarse.