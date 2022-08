Camión sale volando por la carretera 225 en Pasadena: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Vivo y de milagro, así calificaron las autoridades el desenlace que tuvo el chofer de un camión de carga que se volcó hacia la vía auxiliar de la autopista 225 en Pasadena.

Fue un incidente que ocurrió debido a la fuerte lluvia ya que el vehículo pesado terminó patinando y salió volando por la autopista. Un automovilista capturó el momento del accidente.

La policía de Pasadena dijo que dos camiones de 18 ruedas estuvieron involucrados en un choque antes de que el camión cayera del puente elevado.

La desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue un "crimen de estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones" estatales, informó el jueves el subsecretario de derechos humanos, población y migración del gobierno de México, Alejandro Encinas.

Las declaraciones de encinas se dieron luego de una reunión que sostuvieron representantes del gobierno con padres de los alumnos, quienes recibieron las conclusiones preliminares de un informe sobre las investigaciones que realizan las autoridades estatales sobre el caso.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, emitió una alerta a un fabricante de chicles de nicotina, diciendo que estos representan un riesgo cada vez mayor para los adolescentes y niños.

La alerta, considerada inédita por la prensa estadounidense, indicó que los chicles, saborizados con frutas de la marca VPR Brands, pueden causar intoxicación por nicotina e incluso la muerte si son ingeridos por niños, según estudios demuestran.

"El producto es más popular entre los jóvenes. Los chicles de nicotina son una crisis de salud pública que está a punto de suceder entre los jóvenes de nuestra nación, especialmente ahora que entramos en un nuevo año escolar," dijo el comisionado de la FDA.

Al igual que muchas empresas de cigarrillos electrónicos, que en los últimos años han utilizado nicotina sintética, el fabricante de chicles en cuestión también afirmó producir dulces de esta manera. Ahora, la alerta de la FDA otorga a VPR Brands 15 días para eliminar o resolver el problema en cuestión.

La FDA también dijo que la compañía no había solicitado permiso para comercializar los chicles.

Si tienes un producto de Apple, esto te interesa.

Apple instó a los usuarios de la mayoría de sus dispositivos que actualicen su software después de que la empresa descubrió una vulnerabilidad en sus sistemas operativos que, según dice, "podría haber sido usada de forma negativa."

En las actualizaciones de seguridad publicadas en línea el miércoles y jueves, Apple dijo que la vulnerabilidad afecta al iPhone que se remontan al modelo 6S, iPad de quinta generación y posteriores, iPad Air 2 y posteriores, iPad mini 4 y posteriores, todos los modelos de iPad Pro y el iPod touch de séptima generación.

Apple dijo que las vulnerabilidades les dan a los piratas informáticos la capacidad de tomar el control del sistema operativo de un dispositivo para "ejecutar código arbitrario" y potencialmente infiltrarse en dispositivos a través de "contenido web malintencionado."

