Autoridades federales matan a hombre en el suroeste de Houston: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre murió en un enfrentamiento con oficiales federales este viernes al suroeste de Houston. De acuerdo con el Departamento de Policía, miembros del U.S. Marshals llevaban a cabo un operativo en un conjunto cuando se enfrentaron con un sospechoso. Producto de este enfrentamiento, el sospechoso murió. Ninguno de los oficiales que participaba en el operativo resultó herido. En el video se puede ver a un automóvil rojo con múltiples agujeros de bala en el parabrisas y la ventana del lado del conductor. Por el momento no se sabe por qué crimen se buscaba al presunto sospechoso asesinado.

READ IN ENGLISH: Man shot and killed by US Marshals in SW Houston was wanted in South Carolina, police say

Una jueza federal de distrito que tiene a cargo el caso por el que el ex-presidente Donald Trump pide un supervisor especial para revisar los documentos incautados por el FBI en su casa de Florida, presentó este viernes un inventario detallado del allanamiento a Mar-a-Lago. Más allá de los documentos clasificados, en las cajas incautadas se encontraron más de 11,000 documentos gubernamentales marcados como no clasificados. Entre los elementos extraídos por el FBI, hay documentos confidenciales, secretos y ultrasecretos. También había periódicos y revistas así como prendas, según el informe. Había 18 documentos marcados como ultrasecretos, 54 documentos marcados como secretos y 31 documentos marcados como confidenciales. También encontraron más de 40 carpetas vacías que tenían etiquetas de "clasificado."

READ IN ENGLISH: Judge unseals more detailed inventory of what FBI seized at Trump's Mar-a-Lago estate

Un brasileño de 35 años con antecedentes penales y que lleva tatuajes con referencias Nazis es el presunto autor del intento de magnicidio contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández. El hombre, que fue detenido tras el ataque, ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, quien reside en Argentina desde 1993 y actualmente vive en el barrrio de La Paternal, en Buenos Aires, según informaron fuentes gubernamentales. El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que la vicepresidenta "permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada." El atentado frustrado se produjo en medio de la vigilia permanente frente a su casa de seguidores kirchneristas, desde el 22 de agosto, cuando un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por una acusación de corrupción.

La economía de los Estados Unidos añadió 315,000 puestos de trabajo en agosto, superando las expectativas de los economistas, pero muy por debajo del informe de julio, cuando el empleo aumentó en 526,000 puestos revisados. La tasa de desempleo del país subió al 3.7% desde el 3.5%, y la tasa de participación de la población activa subió 0.3 puntos porcentuales hasta el 62.4%. El informe sobre el empleo de agosto es uno de los datos económicos clave que la Reserva Federal examinará cuando se reúna a finales de este mes para decidir cuánto aumentar su tipo de interés de referencia con el fin de frenar la inflación persistentemente elevada. La Reserva Federal ha estado luchando contra la inflación más alta de los últimos 40 años mediante la aplicación de subidas de tipos muy elevadas.

READ IN ENGLISH: US hiring slowed in August as employers add 315,000 jobs