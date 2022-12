Más vuelos cancelados en Southwest: Todos los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Los viajeros que contaban con Southwest Airlines para llevarlos a casa sufrieron otra ola de vuelos cancelados el miércoles y este jueves, con lo que aumentó la presión sobre el gobierno federal para ayudar a los clientes a obtener el reembolso de los gastos inesperados en los que incurrieron debido al colapso de la aerolínea. Otras aerolíneas se recuperaron de las tormentas feroces invernales que azotaron gran parte del país durante el fin de semana, pero no Southwest, que canceló 2,500 vuelos el miércoles y 2,300 más para el jueves. Aquí en Houston, 60 vuelos fueron cancelados. La aerolínea de Dallas colapsó por una combinación de factores que incluyen un sistema de programación de tripulación anticuado y un diseño de red que permite que las cancelaciones en una región se propaguen rápidamente por todo el país.

Los Estados Unidos requerirán que todos los viajeros de China muestren una prueba de COVID-19 negativa antes de sus vuelos a este país. Los funcionarios federales de salud dijeron que los pasajeros que vuelen a los Estados Unidos desde China deberán hacerse una prueba no más de dos días antes de su viaje y presentar negativa de COVID a su aerolínea antes de embarcar. El requisito también se aplicará a los pasajeros que vuelan a los Estados Unidos a través de otros países como Seúl, Toronto y Vancouver en Canadá. Los funcionarios estadounidenses citaron un aumento en los casos de COVID en China y una "falta de transparencia" en relación con el aumento más reciente de casos para imponer este requisito.

El Parlamento israelí ratificó este jueves el nuevo gobierno encabezado por el líder del partido derechista Likud, Benjamin Netanyahu, con sus socios ultraortodoxos y de la extrema derecha. El poder ejecutivo más derechista de la historia de Israel quedó así conformado con el voto favorable de una mayoría de 63 diputados, de los seis partidos que integran la coalición, tres de ellos abiertamente racistas y supremacistas judíos. Netanyahu, el mandatario que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del Estado judío, comienza así su sexto mandato, tras pasar el último año y medio como líder de la oposición y mientras afronta un juicio por corrupción acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.

El Vaticano informó este jueves que Benedicto XVI se encontraba lúcido, consciente y estable, pero que su estado sigue siendo delicado un día después de que funcionarios revelaran que la salud del papa emérito de 95 años se había deteriorado recientemente. El portavoz del Vaticano, informó en un comunicado que el papa Francisco pide oraciones continuas "para acompañarlo en estas horas difíciles." El miércoles, Francisco reveló que Benedicto XVI estaba "muy enfermo" y fue a verlo a su casa en los Jardines del Vaticano.

