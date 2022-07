Encuentran osamenta humana dentro de una asador o parrilla en Houston: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- La policía trata de solucionar un caso de un hombre que encontró restos humanos dentro de un asador.Los investigadores dicen que podrían pasar varias semanas antes de que puedan obtener una identificación oficial de la osamenta. Un trabajador contratado para limpiar un patio trasero de una casa encontró lo que parecían ser huesos humanos metidos en la parrilla.Este hombre pensó que los restos dentro de ese asador no eran de verdad. La policía indicó que no saben cuánto tiempo la osamenta había estado ahí. Por el momento, no han habido arrestos en el caso.Más de 50 días después de que un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde dejara 19 estudiantes y dos maestros muertos, gobernador de Texas Greg Abbott no se comprometió a qué o cuándo se aprobarán y firmarán cambios en las leyes de Texas para mejorar la seguridad escolar.Abbott aún no ha convocado una sesión especial que reúna a los legisladores en el Capitolio para trabajar por el cambio, pero dijo que está 100% seguro de que se aprobarán ciertas leyes sobre el tema."Tendremos que esperar y ver qué tan rápido se puede llegar a un acuerdo sobre esos programas y cuáles son exactamente esos programas, sin embargo, el status quo es inaceptable y no se permitirá," dijo Abbott.Han pasado siete semanas desde el tiroteo en la Escuela Primaria Robb y aunque Abbott ha apoyado a los comités para investigar el tiroteo y "examinar estrategias para prevenir actos de violencia, incluidas medidas para mejorar la seguridad de las armas de fuego en Texas," no ha llamado a los legisladores al Capitolio para una sesión especial.El niño de 3 años que se ahogó en la piscina de un apartamento en Webster está salvando vidas a través de la donación de órganos.El jueves, la familia y los amigos de Mars Bedell, así como el personal del hospital donde estaba internado el menor, se alinearon en los pasillos para rendir homenaje a Mars por ser donante de órganos durante su caminata de honor.El 3 de julio, se encontró a Mars flotando en una de las piscinas de los apartamentos Baystone. El niño de 3 años fue declarado muerto el 5 de julio y su familia tomó la difícil decisión de donar sus órganos.Las enfermeras dijeron que querían que la caminata de honor de Mars fuera especial vistiéndose con máscaras y capas, ya que sus juguetes favoritos eran los superhéroes. Según un portavoz del hospital, dos niños y dos adultos pudieron recibir los órganos de Mars.¿Qué harías si salieras del trabajo y te encontraras con un emú en el camino?Un gracioso video del área de Greenspoint muestra la reacción de una mujer ante ese mismo escenario."¿Vieron este avestruz? Alguien perdió el avestruz," dijo Yvette Fleming en el video.En realidad no era un avestruz. Era un emú que se extravió el jueves por la tarde. Fleming estaba en su automóvil cuando vio un par de patrulleros de la policía de Houston, con las luces encendidas, persiguiendo al ave.Unos agentes guardabosques finalmente atraparon al emú y, dado que no es ilegal poseerlo, se lo devolvieron a su dueño. El área de Houston no es ajena a los extraños encuentros con animales. A principios de esta semana, se vio a un grupo de vacas deambulando por un vecindario en el lado sur de la ciudad, descansando a la sombra en los patios delanteros en un día especialmente caluroso.