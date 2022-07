Asesinan a mujer transgénero y dicen que todo ocurrió en 10 segundos: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una mujer murió el viernes en la madrugada despues de ser baleada por la espalda, informó el Departamento de Policía de Houston.

De acuerdo a las autoridades, el ataque ocurrió un poco antes de las 2 a.m. al este Houston. Los investigadores señalaron que el homicidio quedó grabado en cámaras de seguridad y allí se ve a un hombre bajandose de un vehículo junto con una mujer.

Segundos después, el hombre le disparó a la mujer por la espalda y emprendió la huida en un sedán de cuatro puertas.

READ IN ENGLISH: 2 people wanted in deadly shooting of transgender woman in east Houston neighborhood

Al menos de 16 personas han muerto tras las inundaciones catastróficas en Kentucky, dijo el viernes el gobernador Andy Beshear. Se espera que ese número se duplique e incluya a niños, mientras los rescatistas se apresuran a llegar a las áreas de difícil acceso.

"Esto fue mortal ya que la lluvia golpeó fuerte y en medio de la noche," dijo el gobernador, y agregó que aunque el este de Kentucky a menudo se inunda, nunca había visto algo así.

Los rescatistas están trabajando durante las 24 horas para llegar a las áreas donde las inundaciones arrasaron las carreteras o las dejaron bajo el agua.

READ IN ENGLISH: At least 16 dead in Eastern Kentucky flooding, Gov. Andy Beshear says

Cuatro meses después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar, el actor publicó el viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y le ofrece al comediante sentarse a hablar sobre lo ocurrido.

Se trata de la primera disculpa audiovisual pública y contundente de Smith tras el suceso ocurrido en la gala de los Oscar. El actor ya se había disculpado por escrito en un mensaje en Instagram el día después del evento. Will Smith dijo que había contactado a Chris y él le dijo que no estaba listo para hablar por el momento.

En abril, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó que el actor no podrá asistir a ninguno de sus eventos, incluídos los premios Oscar, por los próximos 10 años debido a la bofetada.

READ IN ENGLISH HERE: Will Smith addresses Oscars slap, apologizes to Chris Rock in new video

Uno de los premios de lotería más grandes del país se hizo un poco más grande el jueves cuando el premio mayor de Mega Millions aumentó a un estimado de $1,100 millones.

El aumento previo al sorteo del viernes por la noche convierte al premio mayor en el tercero más grande, detrás de los premios de $1,500 millones ganados en 2018 y 2016.

El premio Mega Millions ha crecido tanto porque han pasado más de tres meses desde que alguien acertó los seis números del juego y se llevó el premio mayor. Eso equivale a 29 sorteos consecutivos sin ganador. Antes de apresurarse a gastar $2 en un boleto, tenga en cuenta que las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son asombrosas de 1 en 302 millones.

READ IN ENGLISH: So you won the Mega Millions lottery jackpot. What happens now?