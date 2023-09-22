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CITGO Distinguished Scholars: 2022/23 Profiles

Friday, September 22, 2023 7:22PM
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MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE ATHLETICS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE ARTS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE COMMUNICATION CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE CAREER & TECHNICAL EDUCATION CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE SERVICE & LEADERSHIP CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE BEATING THE ODDS CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE STEM CATEGORY!

MEET THE DISTINGUISHED SCHOLARS IN THE SPIRIT CATEGORY!

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