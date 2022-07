ERCOT llama al ahorro de energía ante la alta temperatura en Texas: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT por sus siglas en inglés) emitió un llamado para que la comunidad ahorre energía el lunes ante las altas temperaturas que se esperan a lo largo y ancho del estado.Los funcionarios de ERCOT pidieron a los residentes de Texas y a las empresas de todo el estado que ahorren electricidad entre las 2 p.m. y las 8 p.m. ERCOT ha dicho que no se esperan interrupciones el sistema.Sin embargo, esto trae recuerdos sobre lo ocurrido durante un apagon durante la helada que dejó a la mayor parte de Texas sin luz en 2021.El alcalde de Houston Sylvester Turner pidió a todos los departamentos de la ciudad que se preparen por posibles apagones. Turner indicó que los bomberos, la policía y la oficina de emergencias están revisando el combustible de los generadores eléctricos.Funcionarios estatales y locales acordaron publicar imágenes de vigilancia del interior del pasillo de la Escuela Primaria Robb durante el tiroteo masivo del 24 de mayo que acabó con la vida de 19 estudiantes y dos maestros, dijo el lunes un legislador clave del estado de Texas.El desarrollo pone fin a una disputa de semanas entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el alcalde de Uvalde sobre cómo manejar el video sensible.En una audiencia del lunes, el representante Dustin Burrows, presidente de un panel especial de la Cámara de Representantes de Texas que investiga el tiroteo de Robb, dijo que el video "no contendría imágenes gráficas ni representaciones de violencia," pero apoyó la publicación de imágenes de la respuesta policial para ayudar al público a entender mejor lo que pasó dentro de la escuela.Una mujer de Texas sostiene que si el Tribunal Supremo considera que el feto que lleva dentro de su útero es una vida humana, esa lógica debería aplicarse también a las normas de circulación, o más concretamente, al carril para compartir coche o el HOV lane.El 29 de junio, solo cinco días después de que la corte suprema de EE.UU. anulara el caso Roe vs. Wade, la sentencia de 1973 que había afirmado el derecho constitucional al aborto en todo el país, Brandy Bottone, embarazada de 34 semanas, fue detenida por la policía tras salir del carril de vehículos de alta ocupación solo con ella en el auto.Cuando el policía preguntó si había más personas en el auto, Bottone señaló su barriga, he indicó que su bebé por nacer debía contar como pasajero.El código de transporte de Texas no especifica si las personas embarazadas se cuentan como dos personas, pero la impugnación de la multa de Bottone, de casi $300, podría basarse en el propio código penal del estado, que estipula que un niño no nacido se considera un ser humano.Un incendio forestal que amenaza las secuoyas gigantes en el Parque Nacional de Yosemite duplicó su tamaño en un día y obligó el domingo a los bomberos a batallar en un terreno difícil para proteger los icónicos árboles y un pequeño pueblo de montaña, mientras Estados Unidos se enfrenta a otro año muy activo en materia de incendios.Los campistas y residentes cercanos al incendio fueron evacuados, pero el resto de este extenso parque californiano permaneció abierto, aunque el intenso humo ocultaba las vistas panorámicas y creaba una calidad de aire insalubre.El incendio en la zona conocida com Mariposa Grove alberga más de 500 secuoyas gigantes, que pueden alcanzar más de 76 metros de altura. Aunque la arboleda se fundó en 1857, ya existían mucho antes, y se cree que algunos árboles tienen más de 2 mil años de antigüedad.