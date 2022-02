Familia de niña muerta exige justicia: 'Este es un dolor que no se lo deseo a nadie'

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Fue una conferencia de prensa desgarradora. El miércoles, la familia de una pequeña quien murió por un disparo durante un asalto exigió justicia. Rodeada de rostros de tristeza Gwen Álvarez apretó con fuerza el osito de peluche que fue de su hija, Arlene."Esta es ella ahora. Este es mi bebé. Esta es mi Arlene ahora. Es mi niña," dijo Gwen Álvarez mientras recordaba a su hija, a tan solo un día después de que la familia le dio el último adiós.Los padres de la menor de nueve años, entraron a una sala llena de cámaras pidiendo respuestas ante la muerte de su hija."Solíamos abrir muchos juguetes. Siempre estábamos juagando. Nos divertiríamos mucho desde que éramos pequeñas," dijo Leslie Castellanas, una prima de Arlene.La estudiante de primaria en la escuela De Zavala recibió un disparo en la cabeza cuando se dirigía a comprar pizza para el día de san Valentín junto a su familia. Sus padres primero planeaban pasar por el banco Chase en Gulfgate para hacer un depósito y ahí fueron testigos de un robo a mano armada. La policía dijo que Tony Earls fue asaltado a punta de pistola en el cajero automático y disparó varias veces al sospechoso del asalto. Una de esas balas fue la que impactó a Arlene."Como padre, no sé si estamos haciendo lo correcto o no, pero les dije a todos que se bajaran. Arlene fue la única que no se bajó. Tenía puestos los audífonos. 'Agáchate, Arlene. Agáchate Arlene.' No grité lo suficientemente fuerte," señaló Armando Álvarez, el padre de Arlene. "No sabía que tenía los audífonos puestos. Aceleramos hacia adelante. Literalmente, probablemente estaba a unos 10 pies de distancia de nuestro vehículo y (Earls) continuó disparando."Earls se encuentra en la cárcel acusado de asalto agravado y enfrenta una fianza de $100,000.El padre de Arlene no tuvo nada que decirle al pistolero acusado de 41 años de edad, pero tiene toda la intención de asegurarse de que se haga justicia para su hija."Como familia, vamos a obtener respuestas," dijo Armando.La familia de Arlene presento una demanda civil contra la entidad bancaria. La demanda, liderada por el abogado Rick Ramos, argumenta que el banco no ha hecho nada por mejorar la seguridad de esta sucursal, donde hace menos de cinco meses una mujer Hispana fue asesinada por $40."Si te das cuenta, en las llamadas del departamento de policía se ve que la actividad criminal es creciente en los pasados 24 meses en las inmediaciones de la misma sucursal del banco Chase," dijo el abogado Ramos.El litigante señaló que, al menos, dos robos más se habían reportado antes la muerte de Mary Jane González ocurrida en octubre del año pasado. La familia y el abogado señalaron que Chase y la compañía de mantenimiento tiene responsabilidad en lo que ha ocurrido al no ofrecer más seguridad en las instalaciones del edificio donde funciona el banco.El sospechoso del robo en el caso de Arlene aún no ha sido capturado: la policía de Houston no tiene mucha información sobre su identidad.