Doctores dicen la vacuna contra COVID-19 es la clave para salvar generaciones de Hispanos y Latinos

Diana Look, enfermera practica en Sanitas Medical Center

Dr. Joseph Varon, jefe de cuidados críticos en United Memorial Medical Center

Dr. Laura Murillo, presidente y CEO de Houston Hispanic Chamber of Commerce

Susie Molina, parte del consejo asesor del Alcalde de Houston

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Tenemos 18 meses con la Pandemia de COVID-19 aquí en Texas, lo que es por seguro es que hemos perdido a varios seres queridos - especialmente en la comunidad Hispana y Latina.Información reciente proveída por el estado nos dice que los Hispanos y Latinos cuentan por 39.7% de la población de nuestro estado, y así mismo representan 37% de los casos confirmados con COVID-19 y 45.7% de muertes confirmadas a causa de COVID-19."No estamos aprendiendo la lección...seguimos teniendo pacientes que vienen, y vienen con COVID principalmente por que no son vacunadas," dice el Dr. Joseph Varon.Según la información del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Hispanos y Latinos son el grupo étnico que ha experimentado el número más alto de hospitalizaciones en los Estados Unidos.A pesar que datos recientes indican más vacunaciones a través de todos los grupos étnicos, el doctor Varon dijo que la desinformación, y a veces diferencias culturales están evitando que muchos se vacunen."Tengo enfermeras que vienen a llorar a mi hombro a medio día que dicen, 'Dr. Varon, acabamos de perder a este joven Hispano, ¿y qué crees? Hay tres más que esperan en el cuarto de emergencias para ser admitidos a esta misma cama.'" "Esta es una de las cosas más tristes que eh visto en mi carrera," dijo el doctor Varon.El año pasado, Molina perdió a su madre de 72 años de edad a causa de COVID-19. Dijo que ha visto como el virus ha contagiado rápidamente a muchos jóvenes que conoce, costándole la vida a un antiguo amigo de 40 años."Es difícil perder a una persona de esa forma, donde no te puedes despedir de ella. Muchas veces pienso en mi Papa. Cuando has vivido 52 años de tu vida con alguien, no esperas tener que decirle adiós de esa forma," Molina dijo. "Yo les ruego que tengan más cuidado y que tomen conciencia de cómo sus acciones impactan a los demás."Seguimos en esta pandemia porque no han entendido todo lo que les hemos estado diciendo desde el año pasado. Tengo pacientes que salen a lugares concurridos a pesar de que les pido que no lo hagan u otros que no quieren usar sus mascarillas. Ahora quizás la parte más importante es la vacuna. Tenemos la posibilidad de prevenir la infección mortal, pero hay muchos pacientes Hispanos/Latinos que no se han querido vacunar. Esto es dado a razones culturales o por información errónea recibida por las redes sociales.Al tener conversaciones con mis pacientes sobre el tema de la vacuna, muchos no se han vacunado por miedo o falta de confianza a la vacuna. Así que yo aclaro sus ideas equivocadas y miedos. Pienso que este es el problema principal y como doctores generales y de cabeza tenemos que estar ahí para contestar estas preguntas.De todo que te puedas imaginar, del microchip, de convertirse en un zombi y de quedar magnetizados. Pero el miedo más grande que tienen es de quedar estériles y no poder tener hijos. Esto lo eh visto más en los jóvenes, pero no hay ninguna evidencia científica que diga por hechos que en verdad alguna de las vacunas te puedan dejar estéril.Tengo un año de que perdí a mi mamá por causa de COVID. Tenía Diabetes y se infectó con el virus, batallo por casi dos meses y después falleció. Fue algo muy triste, mis padres estuvieron casados por 52 años. Mi Padre también se enfermó y logro recuperarse. Fue algo que nos impactó mucho, no la pudimos despedir como es debido. Así que yo les pido que por favor se informen y no reciban información de cualquier persona. Hablen con sus doctores y háganles sus preguntas no solo para ustedes, pero también para sus hijos que son su futuro.Es difícil cambiarles de parecer y es su derecho tomar sus propias decisiones. Pero no lo hagan basado en ideas incorrectas. Les voy a explicar la diferencia entre tener la vacuna aprobada por el FDA y el poder usar la vacuna bajo estado de emergencia. La diferencia está en cuantas vacunas pueden ser producidas a la vez, los artículos e información que ven y reciben para la aprobación es la misma. Lo que cambia es la producción.Mis pacientes se preocupan sobre el tema de que es una vacuna nueva, que usa ARNm (mRNA). Pero la realidad es que estas vacunas han existido hace más de 10 años. Cuales se han usado para diferentes tratamientos de Cáncer y otras enfermedades."La realidad es que coronavirus está aquí para quedarse, no se va ir a ningún lado...lo que podemos hacer es controlarlo. La forma de controlarlo es, que obtengas inmunidad innata o que te des una inmunidad artificial por la vacuna. Sabemos que las vacunas bajan la incidencia de las personas que mueren de COVID-19..."