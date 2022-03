Familia de Alvin desesperada: la madre salió del país para obtener su residencia y no regresó

Han sido unas semanas difíciles para la familia Urrea en Alvin.La matriarca de la familia, Aleja Urrea, viajó a Ciudad Juárez a una entrevista para finalmente obtener su residencia permanente a fines de febrero, pero no ha regresado desde entonces."Tratamos de obtener su visa pero se la negaron", dijo el esposo de Aleja, Ignacio.Aleja, de 36 años, fue traída ilegalmente a Estados Unidos desde México cuando tenía 12 años. Finalmente conoció a su esposo, un nativo de Florida, y tuvieron cinco hijas. Viven en Texas desde 2012."Ella es muy agradable", dijo la hija de Aleja, Alexa Urrea, de 14 años. "Cuando ella no está, me siento sola".La familia Urrea cree que hicieron las cosas apegados a las leyes migratorias durante años y tenían la esperanza de que ella recibiera su residencia cuando se fuera a México en febrero. La familia indicó que las autoridades migratorias le dijeron que ella había salido de los Estados Unidos en 2004, además de que supuestamente falsificó su condición de ciudadana al reingresar a los Estados Unidos.Aleja no recuerda ninguna de estas infracciones, pero ambas son violaciones a las leyes de inmigración de los Estados Unidos."Estaba en shock cuando el agente me preguntó si vine a México en 2004", dijo Aleja. "No recuerdo haber venido".Jacob Monty, un abogado de inmigración en Houston, dijo que pueden ocurrir errores gubernamentales en casos de inmigración, pero dice que son bastante raros."Los casos en que ocurren son realmente bajos ahora porque tienen huellas digitales", dijo Monty.Basado en lo que sabe, Monty cree que una reunificación de la familia Urrea, en este caso, es poco probable en los Estados Unidos. Dijo que la familia podría tener que reunirse en México si quieren permanecer juntos, ya que las leyes de inmigración son muy estrictas en cuanto a este tipo de situaciones.Si bien Aleja dijo que no recuerda haber regresado a México, cuando tendría 18 años, tiene la esperanza de poder volver a casa."Lo siento si cometí un error. Era joven", dijo. "Solo quiero una segunda oportunidad de revisar mi caso".