5 arrestados en redada de ladrones de convertidores catalíticos: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Cinco personas fueron arrestadas en una redada dirigida a aprehender a ladrones de convertidores catalítico. Todo sucedió en las comunidades de Pearland y Fresno, suburbios de Houston. En el operativo participaron agencias como Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. En la escena se pudo ver decenas paletas de madera con convertidores catalíticos siendo sacadas de las propiedades. Una segunda investigación ocurrió en Fresno, donde los funcionarios estaban recolectando evidencia. La operación se produce después de meses de robos de convertidores catalíticos en Houston y sus alrededores. En algunos casos, los robos se han vuelto mortales.

El miércoles, el asediado jefe de policía escolar de Uvalde podría convertirse en el primer oficial en perder su trabajo por la vacilante respuesta de cientos de agentes de la ley fuertemente armados durante la masacre de mayo en la Escuela Primaria Robb. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde estaba listo para tomar una decisión sobre el futuro de Pete Arredondo, tres meses después de que un hombre armado mato a 19 niños y dos maestros en uno de los ataques a aulas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. La reunión se produce a menos de dos semanas de que comience el nuevo año escolar en Uvalde. Arredondo, quien ha estado en licencia administrativa desde junio, ha estado bajo el mayor escrutinio por sus acciones durante la tragedia del 24 de mayo. La policía estatal y un informe de investigación condenatorio en julio criticaron al jefe de policía del distrito escolar de aproximadamente 4,000 estudiantes por no hacerse cargo de la escena, no irrumpir en el salón de clases antes y perder el tiempo buscando la llave de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave.

Un juez bloqueó una orden del departamento de salud y servicios humanos dirigida a preservar el derecho al aborto. Se trata de la ley de tratamiento médico de emergencia y la labor de parto. Esa ley requiere que algunos proveedores médicos brinden atención de emergencia a mujeres embarazadas, aunque no puedan pagar. La guía de la agencia establece que la atención de emergencia también debe incluir abortos en situaciones donde la salud o la vida de una mujer esté en peligro. El departamento de salud agregó que estos proveedores médicos estarían protegidos si esas acciones violaron la ley estatal. Un juez federal en Texas dice ahora -- que esta orden fue un exceso del gobierno federal y que extendió su poder más allá del propósito de la ley.

Finalmente, el presidente Joe Biden dio a conocer su plan para ayudar con la deuda de préstamos estudiantiles de al menos 43 millones de personas en Estados Unidos. El plan condonará 20 mil dólares de deuda para aquellas personas que también recibieron las becas conocidas como Pell Grants. Mientras que los que no recibieron esta beca se les perdonará 10 mil dólares de deuda estudiantil. Este perdón aplica solo a las personas que tienen un ingreso de menos de 125 mil dólares al año. Además, la Administración Biden-Harris extenderá la pausa de pagos a préstamos estudiantiles por última vez hasta el 31 de diciembre de 2022, y los pagos se reanudarán en enero de 2023 a no más del 5% del ingreso de cada persona.

