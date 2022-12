Hombre intentó huir de un choque pero muere en otro accidente: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre que intentó huir de un accidente al noroeste del Condado Harris fue alcanzado por la muerte poco después cuando en su intento de fuga, se pasó un semáforo en rojo. De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el conductor de un auto Honda Accord chocó con otro vehículo cerca de la intersección. Este emprendió la huida de la escena, pero fue seguido por el chofer de la camioneta Toyota Tundra que había chocado segundos antes. Pocos metros después se pasó un semáforo enrojo y fue ahi cuando colisionó con una camioneta Ford conducida por una mujer y que terminó volcada tras el fuerte impacto. El hombre del Honda Accord murió en la escena tras el choque violento, pues recibió el impacto por el costado del conductor.

READ IN ENGLISH: Hit-and-run driver dies after running red light while fleeing in NW Harris Co., deputies say

Un juez federal impidió temporalmente el jueves que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a una política del expresidente Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México a la celebración de sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses. El juez de distrito en Texas, Matthew Kacsmaryk, suspendió la cancelación de la iniciativa hasta que se resuelvan los recursos legales de Texas y Missouri, pero no ordenó su restablecimiento. El impacto de la decisión sobre el programa no estaba claro de inmediato. Con Trump en la Casa Blanca, unos 70,000 solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar en México a las vistas de inmigración en base a la política introducida en enero de 2019.

READ IN ENLISH: US bracing for influx of migrants at southern border: DHS

El autoproclamado defensor de la libertad de expresión, el magnate Elon Musk, ha desatado una ola de críticas este viernes tras la suspensión de las cuentas de Twitter de varios periodistas estadounidenses, lo que ha llevado incluso a la Unión Europea a amenazar con saciones a Twitter. Más de media docena de periodistas fueron suspendidos de la red social el jueves, entre ellos trabajadores de medios como CNN, The New York Times, The Washington Post y otros periodistas independientes. Twitter también suspendió la cuenta de su más reciente y firme competidor, la red social Mastodon, y el miércoles lo hizo con otra cuenta que informaba automáticamente sobre los movimientos del jet privado de Musk. Para justificar estas suspensiones, la compañía introdujo nuevas políticas que prohíben cuentas que rastreen en tiempo real las ubicaciones de personas. Sin embargo, no está claro que las cuentas suspendidas hayan hecho eso exactamente.

READ IN ENGLISH: Twitter bans accounts of several journalists from top news organizations without explanation

El gobierno del presidente Joe Biden nuevamente está poniendo a disposición de todos los hogares estadounidenses pruebas gratuitas de COVID-19 mientras revela sus planes de contingencia para posibles aumentos repentinos de los casos de coronavirus este invierno. Después de una pausa de tres meses, Biden puso a disposición a partir de este jueves cuatro pruebas rápidas de COVID-19 a través de covidtest.gov. Los casos de COVID-19 han mostrado un marcado aumento después del feriado de Acción de Gracias, y se proyectan más aumentos a partir de reuniones en interiores y viajes alrededor de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

READ IN ENGLISH: Free COVID-19 tests once again available to all Americans, White House reveals winter virus plans