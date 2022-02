Niña de 9 años herida de bala durante robo en suroeste de Houston, dijo la policía

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre de 41 años fue arrestado bajo acusaciones de disparar en contra de una niña de 9 años. El hombre, cuyo su nombre se dará a conocer más tarde, enfrenta un cargo de asalto agravado con un arma mortal.La menor se encuentra en estado crítico después de haber sido alcanzada por una bala durante un atraco cercano en un cajero automático en el sureste de Houston, dijo la policía.Esto ocurrió el lunes alrededor de las 9:43 p.m. en el banco Chase en la cuadra 2900 de Woodridge Drive y Village Way. Según las autoridades, un hombre y su esposa estaban en su vehículo en el cajero automático, cuando otro hombre se acercó a él y los robó a punta de pistola.De acuerdo a la policía, el cliente salió de su vehículo y le disparó al ladrón que huía y luego a una camioneta en la que pensó se estaba metiendo el ladrón.Cuando se realizaron esos disparos, una camioneta que transportaba a una familia de cinco personas, que no estaban involucradas en el robo, se dirigía hacia el este en Winkler hacia Woodridge. Una de las balas irrumpió en el vehículo por la ventana trasera.Las autoridades dicen que la niña de 9 años estaba en el asiento trasero del lado del pasajero cuando recibió el disparo.Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la niña inconsciente en la camioneta de sus padres. Fue transportada al Hospital Memorial Hermann.Las autoridades dicen que no tienen una descripción del ladrón y no creen que haya sido un caso de bala perdida. Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo y el robo debe comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o Crime Stoppers.La ubicación de este banco Chase fue el mismo sitio de otro tiroteo, que resultó ser mortal, el pasado mes de octubre. En esa ocasión, Mary Jane González fue asesinada cuando un hombre le intentó robar $40: el ladrón le disparó una vez en la cabeza, dijo su esposo a ABC13.Desde entonces, la policía ha publicado imágenes de vigilancia del pistolero, pero en la última verificación, no ha realizado un arresto en el caso.Esta es la segunda vez en solo una semana que un niño de 9 años recibe un disparo. El 8 de febrero, Ashanti Grant recibió un disparo durante un aparente incidente de ira en la carretera mientras se dirigía a la tienda con su familia. Su tío dijo que estaba sentada en el asiento trasero del vehículo de su familia, viendo dibujos animados, cuando le dispararon. La policía no ha encontrado al sospechoso de este incidente, pero ahora hay una recompensa de $30,000 por información que conduzca a un arresto.