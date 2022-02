Vecinos del "Third Ward" dicen que han llegado a un punto de crisis por la violencia en su zona

HOUSTON, Texas (KTRK) -- "Hemos llegado a una crisis y un punto de inflexión."Así fue como miembros de la comunidad del Third Ward catalogaron el lunes la situación de violencia y criminalidad que vive esa zona.La Asociación Cívica de Riverside y "MacGregor Super Neighborhood Alliance" organizaron una reunión de emergencia en Riverside Park para exigir un cambio debido a los delitos que se registran en torno a los bares y clubes nocturnos en el área. Ellos efectuaron una junta con los líderes de la ciudad y el condado y para enviar un fuerte mensaje: Que el crimen no tiene cabida en su vecindario."Solo en Riverside Terrace, hay casi 10 bares en nuestra comunidad residencial unifamiliar, ninguno de los cuales tiene estacionamiento o muy poca seguridad," dijo Sharon Evans-Brooks de Riverside Park Houston. "Si bien algunos bares son buenos vecinos, otros han sido un pozo negro y un semillero de delincuencia. Apoyamos el desarrollo económico. No apoyamos los bares y clubes molestos en nuestra área y en nuestra ciudad. Entonces, si usted es un bar que maneja su negocio y administra a su gente, manteniendo su lugar seguro y la comunidad segura, estamos contigo. Si no lo eres, entonces estamos contra ti."La reunión se produjo después de un tiroteo ocurrido el jueves pasado en el club nocturno Spivey's Uptown en Blodgett y Ennis. Ahí, cinco hombres fueron baleados luego de una pelea dentro del club entre dos grupos. Se espera que todas las personas heridas en ese tiroteo sobrevivan.Ahora los miembros de la comunidad piden un cambio real, identificando cuatro acciones que creen que reducirían la violencia de manera inmediata y directa:1. La ciudad de Houston debe suspender los permisos de ocupación de bares, clubes y tiendas de conveniencia inmediatamente después de un delito violento hasta que las autoridades completen una investigación.2. La ciudad de Houston debe negar los permisos de ocupación a los bares y clubes que dependen en gran medida del estacionamiento compartido, excluyendo el estacionamiento en la calle del vecindario, para cumplir con los requisitos de la ciudad.3. La ciudad de Houston debe adoptar una política de tolerancia cero para las violaciones de la ordenanza de ruido de la ciudad.4. Exigen que la ley estatal que requiere que la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) ponga fin a la práctica de licencias de licor para un lugar a perpetuidad para que la licencia no pueda ser utilizada por el próximo bar o club en la misma dirección."El cuarto punto era particularmente importante porque, según ella, las licencias a perpetuidad "convierten a nuestro vecindario en un tugurio perpetuo en realidad. La gente paga demasiado por estas casas. Han trabajado toda su vida para superarla y esto es lo que vemos", dijo Evans-Brooks."No hay forma en el mundo de que cinco personas reciban un disparo el miércoles en un club, y esté abierto el jueves," dijo Tomaro Bell de MacGregor Super Neighborhood Alliance, refiriéndose al tiroteo de Spivey.Bell dijo que la comunidad ha pedido ayuda, incluso a la agencia estatal TABC, pero afirma que ha sido en vano."La seguridad pública no es política. No deberías tener que luchar por ella. Deberías tener garantizada la seguridad pública", continuó Bell. "Pagamos demasiado. Tenemos que miedo de ir a la esquina. No puedes pasear a tu perro. No puedes llevar a tu bebé. Eso no es Houston. Déjame decirte que sí, queremos superar a Chicago en población, ¡pero no al crimen!", dijo Bell.Las súplicas de Evans-Brooks y Bell fueron escuchadas por los dos principales funcionarios de la ciudad, el alcalde de Houston Sylvester Turner y el jefe de la policía de Houston Troy Finner y ambos prometieron acciones luego del tiroteo en Spivey's."Seremos agresivos al decirles a las empresas y a otros: 'Tienen la responsabilidad de asegurarse de proteger a sus clientes, a sus vecinos y a las personas que los rodean y, si no lo hacen, tomaremos las medidas necesarias. para cerrarte'", dijo el alcalde.Finner hizo eco de los comentarios de Turner y agregó que no tienen problemas con las empresas que son buenos vecinos.