Hombre se atrinchera con su bebé dentro de un auto y lo arrestan: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre terminó tras las rejas despues de atrincherarse por varias horas junto con su bebé en un auto al noreste de Houston. El incidente empezó desde la 1 a.m. el lunes. Según las autoridades, todo se originó en una llamada de disputa doméstica que involucraba al arrestado y a su esposa. El detenido, según las autoridades, había estado ingiriendo alcohol y agredió a la mujer. Cuando los oficiales llegaron al lugar, el sospechoso salió de la casa junto con su bebé, lo que generó una persecución policial a baja velocidad que duró cerca de 15 minutos y que terminó con regreso a la vivienda. El hombre se atrincheró dentro del vehículo hasta que los oficiales de equipo de tácticas especiales lograron convencerlo de que se entregara.

"Todo se remonta al día de la tragedia," dijo a ABC News Javier Cazares, padre de Jacklyn Cazares, de 9 años, quien murió en el tiroteo masivo en la escuela primaria Robb. Javier se postula como candidato por escrito para comisionado del Condado Uvalde en el Precinto 2. "Primero soy un padre y mi objetivo principal es luchar por lo que es correcto, hacer lo que hay que hacer aquí," el dijo. "No solo por mi hija y sus amigos que fallecieron, sino también por sus compañeros de clase que sobrevivieron." El sábado se llevó a cabo un evento para dar inicio a su campaña. Está abogando por lo que él llama "leyes de armas de sentido común," como ampliar las verificaciones de antecedentes para incluir registros juveniles y elevar la restricción de edad para comprar armas a los 21 años de edad.

El rey Carlos III del Reino Unido afirmó el lunes en su primer discurso ante los miembros del Parlamento Británico que reinará de forma "desinteresada" como lo hizo su madre, Isabel II, y con respeto "a los principios constitucionales." Charles recordó el legado de la soberana, fallecida el pasado jueves a los 96 años, en respuesta a los mensajes de condolencia que previamente le transmitieron los presidentes de la Cámara de los Lores (alta), John McFall, y los Comunes (baja), Lindsay Hoyle, en el edificio de Westminster Hall. El rey y sus hermanos acompañaron el ataúd de su difunta madre en una procesión cargada de emociones a través del corazón histórico de la capital escocesa hasta una catedral donde permanecerá durante 24 horas para permitir que el público presente sus últimos respetos.

El ejército de Ucrania superó las líneas de defensas rusas en el este del país y recuperó esta semana más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio, indicaron miembros de las fuerzas ucranianas. Eso sería más de lo que los rusos han capturado en todas sus operaciones en el país desde abril. En su primera respuesta a los avances logrados por las fuerzas ucranianas en los últimos días, el Ministerio de Defensa ruso dijo que "se tomó la decisión de reagrupar las tropas rusas" y redirigirlas a otras regiones. Los funcionarios ucranianos han comenzado a abordar las enormes exigencias de la reconstrucción en las zonas recientemente liberadas, a un par de meses del invierno.