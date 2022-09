Acusados de delitos graves podran comprar armas de fuego: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Ya no es constitucional prohibir que las personas acusadas de delitos graves compren armas, dictaminó el lunes un juez federal en Texas. El juez de distrito de EE.UU. David Counts, designado por el ex-presidente Donald Trump para el distrito federal en el oeste de Texas, con sede en Pecas, determinó que un fallo histórico de la Corte Suprema de EE. UU. de junio invalida la ley federal que prohíbe que las personas acusadas de un delito grave obtengan un arma. No estaba claro de inmediato si el fallo sería apelado. Este verano, el fallo del tribunal superior en un caso que involucró a la asociación del rifle en New York, escrito por el juez Clarence Thomas, anuló la ley de portación oculta del estado y sostuvo que los tribunales en el futuro deberían mantener las restricciones de armas solo si existe una tradición o precedente histórico en EE.UU. El juez en Pecas dijo que no encontró tal historial para limitar el acceso a las armas para los acusados, pero no condenados por delitos graves, aunque reconoció que su búsqueda "no fue exhaustiva."

Se intensifican los llamados para llevar a cabo una investigación, después de que los gobernadores republicanos Ron Desantis de Florida y Greg Abbott de Texas continúan transportando a migrantes a estados del norte del país. Activistas y el partido demócrata acusan a los dos gobernadores de involucrarse en un truco político al atraer a los inmigrantes en aviones y autobuses con promesas de trabajo y vivienda, sólo para dejarlos varados en ciudades que se consideran progresistas y demócratas. Un folleto proporcionado a solicitantes de asilo venezolanos que van de Texas a Martha's Vineyard ofrece ayuda a los refugiados, incluyendo "efectivo" y "servicios de empleo." Todos los migrantes que llevaron a esa isla en Massachusetts, buscan asilo político, no la condición de refugiados.

Puerto Rico se enfrenta a otro huracán devastador que ha dejado sin electricidad en toda la isla, justo cuando se cumplen cinco años del mortal y destructivo huracán María. El presidente Joe Biden autorizó que FEMA proporcione ayuda federal de emergencia en respuesta al huracán Fiona. Más de 1.5 millones de personas están sin electricidad debido a lluvias torrenciales, vientos de 85 mph y lo que el Servicio Nacional de Huracanes llama inundaciones "catastróficas." Más de un millón de personas se quedaron sin agua corriente y decenas de viviendas quedaron destruidas en la República Dominicana. Fiona ahora pasa por las islas turkas y caicos como Huracán de categoría 3.

El Servicio Sismológico Nacional en México detalló que hasta las 5 a.m. el martes se han registrado un total de 692 réplicas del sismo de magnitud 7.7 cuyo epicentro estuvo en el estado de Michoacán el dia del lunes. En redes sociales, el Sismológico Nacional informó que según sus datos, la réplica más grande ha sido de magnitud 5.8. grados en la escala de Richter. El Gobierno de Colima confirmó la noche del lunes la muerte de una segunda persona Manzanillo. El movimiento telúrico, con epicentro al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán, sucede justo en el día de los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, considerados los dos temblores más destructivos de la historia reciente en el país.