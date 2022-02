ACLU demanda a Texas por suponer unos votantes como 'no ciudadanos americanos'

HOUSTON, Texas (KTRK) -- La Organización Americana Pro Libertades Civiles, (ACLU) y otras agencias que abogan por los derechos civiles, presentaron una demanda en contra de la oficina del Secretario de Estado de Texas, argumentando que el estado borró incorrectamente del padrón electoral a las personas elegibles para votar al catalogarlos como "no ciudadanos americanos."Esto se debe a la nueva ley en torno a las elecciones estatales promulgada hace algunos meses: se trata de la ley SB1, la cual requiere que la oficina del secretario de estado realice una revisión mensual de los registros de votantes para identificar a los residentes que no son ciudadanos americanos y que, por lo tanto, no pueden votar.ACLU alega que el gobierno estatal no está siendo transparente y no ha dado información sobre cómo se lleva a cabo esta auditoría mensual. Es por eso que decidieron entablar la demanda.Es que, de acuerdo con los activistas, aquí podría estar el problema: A partir de septiembre, la oficina del Secretario de Estado envió a los condados los nombres de personas de las que se necesitaba confirmar su ciudadanía y de no hacerlo, estas serían eliminadas del padrón electoral."Esta demanda se centra en la obligación de Texas de ser transparente sobre cómo se eligen a los ciudadanos que son votantes registrados y por qué los está identificando falsamente especialmente a los ciudadanos naturalizados," dijo Ashley Harris, abogada de ACLU.El Departamento de Estado de Texas ya envía cartas a los residentes quienes tiene que probar su ciudadanía: si alguien no responde, él o ella es purgado del padrón electoral."Con esto, entonces vamos a tener a personas que son ciudadanos estadounidenses, que son votantes registrados legítimamente, pero porque no responden en tiempo y forma a la solicitud de proporcionar evidencia de ciudadanía van a ser eliminados de las listas de votantes," indicó Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rice.Hasta el momento, el administrador de elecciones del Condado Harris ha enviado cartas a 2,796 personas solicitando prueba de ciudadanía. Las autoridades electorales del condado han recibido 263 respuestas que proporcionan comprobante de ciudadanía.En total el estado, según la oficina del Secretario de Estado, casi 12,000 personas fueron marcadas como posibles "no ciudadanos." En 382 de esos casos se determinó que esas personas no eran elegibles para votar.