Despiden a dos empleados de un asilo en Texas City por supuesto abuso físico: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Los administradores de unos apartamentos que estaban a punto de entregar una orden de desalojo se encontraron con algo espeluznante: un cuerpo en descomposición, envuelto en mantas, dentro de un armario. Esto sucedió en el sureste de Houston. Las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de cómo murió la persona o de algún tipo de violencia. La policía dijo que el complejo tiene muchos apartamentos vacíos, incluido uno donde se encontraba el cadáver y se cree que residía ahí de forma ilegal. La orden de desalojo iba ser entregada en un apartamento contiguo y fue entonces cuando los administradores del complejo notaron un fétido olor y la presencia de moscas.

Dos empleados de un asilo en Texas City fueron despedidos después de una investigación por supuesto abuso físico de uno de los residentes. Una cámara de seguridad instalada por la familia de un hombre de 86 años de edad que residía en ese asilo que logro captar las imágenes del momento en que dos personas lo golpeaban y arrastraban hacia una cama. La familia dijo que alguien dentro de este asilo le llamo para decirle que su ser querido se había caído y había sufrido lesiones por la caída. Sin embargo, al momento, con el video la familia se dio cuento de que esto no fue el caso. Ellos ya pusieron una denuncia con la policía que ya investiga el caso. El asilo, The Resort at Texas City, en un comunicado dijo que su prioridad es la seguridad y salud de sus residentes y que no se tolerará ningún tipo de abusos. Además, indicaron que cooperan con las autoridades. Por lo pronto no se han fincado cargos judiciales.

Mientras sigue la búsqueda por sobrevivientes, la cifra de muertes confirmadas tras el paso del huracán Ian por Florida y partes de las Carolinas ya rebasó a 100 víctimas. Tan solo en Florida, se han reportado 96 fallecidos. La gran mayoría de las muertes ocurrieron en los condados Lee y Charlotte del suroeste de Florida, las zonas en donde el huracán Ian impactó directamente el 28 de septiembre como categoría 4, con vientos sostenidos de 155 millas por hora. Las autoridades esperan encontrar a más personas fallecidas conforme se limpia las zonas afectadas. Al momento más de 1,600 personas han sido rescatadas tras quedar varadas por la inundación o atrapadas en sus hogares por la devastación que generó el ciclón, según confirmó la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis

Al menos 15 personas murieron y 21 resultaron heridas durante un motín registrado en un centro penitenciario ubicado a más de una hora de Quito, Ecuador. Miembros de los equipos tácticos de la Policía de Ecuador se encuentran en la cárcel de Latacunga tomando el control total según informó la Policía. Las autoridades indicaron que esto se debió a una pelea entre reos que son miembros de bandas del narcotráfico y se teme que se produzcan más revueltas si se confirma la muerte de un jefe del narcotráfico. Con esta, es ya la octava matanza carcelaria desde el 2021: desde ese año ya suman más de 400 fallecidos en diferentes cárceles de ese país.