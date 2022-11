'#RIPTwitter': Especulan la muerte de Twitter ante renuncias masivas. Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- A partir del 9 de diciembre, los concesionarios de Texas comenzarán a emitir placas temporales de papel rediseñadas, en una medida, que según el Departamento de Transporte de Texas está encaminada a reducir la falsificación y el fraude, causado por criminales que elaboran las etiquetas fuera de los sistemas del Departamento de Vehículos de Motores de Texas. Algunas de las medidas de seguridad de las nuevas placas incluyen una marca de agua en la bandera de Texas, una representación mejorada de la fecha de vencimiento, año y marca del vehículo, así como del concesionario emisor, tamaño y fuente específico de letra para mayor legibilidad, y funciones de seguridad activas y pasivas, identificables por agentes del orden. De acuerdo con las autoridades, todos estos elementos no se pueden copiar digitalmente.

Ante las renuncias masivas en Twitter este jueves, los usuarios en la plataforma hicieron tendencia los hashtags '#RIPTwitter' y '#GoodbyeTwitter' en referencia a una supuesta caída mundial que provocará la falta de personal. Este pasado jueves, se tenía como plazo par que los empleados plazo de la compañía decidieran si seguir en ella, comprometidos a trabajar de manera excepcional y por muchas horas, o abandonar la compañía con una indemnización de tres meses de sueldo. Varios medios, especulan que la operatividad de Twitter está en "serio peligro." Las oficinas de la compañía estarán cerradas hasta el lunes para todos los trabajadores.

El norte de Nueva York, especialmente en la ciudad de Búfalo, espera lo que podría ser la tormenta de nieve más grande en más de 20 años. También se pronostican rafagas de viento intensas y temperaturas por debajo de lo normal. Las áreas al este de los lagos erie y ontario podrían ver hasta 3 pulgadas de nieve por hora acompañado de rayos y fuertes vientos. El tráfico comercial ha sido prohibido en porciones de varias interestatales principales a partir del jueves por la noche debido a la poca visibilidad en las carreteras.

La venta de cerveza con alcohol en los ocho estadios de la Copa del Mundo fue prohibida este viernes, solo dos días antes del inicio del torneo de fútbol. Se seguirá vendiendo cerveza sin alcohol en los 64 partidos. Aún se espera que se sirva champán, vino, whisky y otras bebidas alcohólicas en las lujosas áreas de hospitalidad de los estadios. Fuera de esos lugares, la cerveza es normalmente el único alcohol que se vende a los poseedores de boletos regulares. Si bien una decisión repentina como esta puede parecer extrema en Occidente, Catar es una autocracia gobernada por un emir hereditario, que tiene voz absoluta sobre todas las decisiones gubernamentales. Por lo pronto la cerveza con alcohol solo se venderá en el llamado fan fest.

