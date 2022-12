Buscan a sospechoso de disparar y matar a exnovia a través de una ventana: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una mujer murió este jueves en la madrugada en un hospital de la ciudad, luego de ser baleada en el apartamento donde vivía con sus dos pequeños hijos en el sureste de Houston. Las primeras indagaciones señalan que en el apartamento donde se produjo la balacera se encontraban dos mujeres con sus hijos menores de cinco años, así como dos hombres. El exnovio de una de ellas llegó al lugar y tras discutir con la mujer salió del apartamento y se dirigió hacia su vehículo donde tenía una arma de fuego. Este se acercó a una de las ventanas del apartamento e hizo varios disparos hacia dentro del lugar. Uno de los balazos impactó a la mujer en la espalda. La víctima quedó en condición crítica y fue llevada a un hospital del área, pero no logró sobrevivir la herida. La policía conocen la identidad del presunto atacante y están a la búsqueda de este, quien se dio a la fuga tras el incidente.

READ IN ENGLISH: Ex-boyfriend sought after woman shot and killed through apartment window in SE Houston, police say

Los Estados Unidos podrían estar viendo una mejora en la inflación. Según el departamento de comercio, el índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó 6% en octubre con respecto a ese mes del año pasado. Este el medidor preferido que utiliza la reserva federal para medir la inflación y lo que quiere decir que los estadounidenses están gastando más. La inflación ha sido una preocupación principal para la reserva federal que ha estado tratando de reducirla subiendo las tasas de interés durante los últimos meses. El presidente del banco central del Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que estas tasas de interés más altas posiblemente podrían comenzar a disminuir en diciembre.

READ IN ENGLISH: Inflation cools much more than expected in October as Consumer Price Index rises just 7.7%



La árbitro pionera de fútbol Stephanie Frappart se convirtió en la primera mujer en tomar el cargo de un importante partido de un club europeo masculino. Y hoy jueves, está preparada para hacer historia otra vez, convirtiéndose en la primera mujer en arbitar un partido de la copa mundial masculina. La francesa formará parte de un trío de arbitraje femenino que oficiará Costa Rica vs. Alemania en su partido del Grupo E. Ella es una de las seis oficiales femeninas de esta copa del mundo. Frappart, quien también fue árbitro auxiliar en el juego entre México vs. Polonia, inició su carrera arbitral desde los 13 años en eventos juveniles.

READ IN ENGLISH: Stephanie Frappart to make World Cup history as first woman referee of men's match

Con el volcán Mauna Loa en plena erupción en la Isla Grande de Hawai, las autoridades locales y los residentes vigilan de cerca el flujo de lava a medida que se acerca a una carretera principal y hacen planes ante la posibilidad de que pronto se corte el acceso generando un gran impacto a su vida cotidiana. La carretera es crucial por ser la ruta más rápida que une el este y el oeste de la isla. Las fuentes de lava que comenzaron a brotar de Mauna Loa esta semana marcaron la primera erupción de ese volcán en 38 años.

READ IN ENGLISH: Hawaii volcano eruption: Lava from Mauna Loa is less than 4 miles from a key Big Island highway