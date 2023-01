Hombre provoca incendio para supuestamente atacar a su esposa: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre está acusado de provocar seis incendios diferentes alrededor de la casa donde vivían su esposa e hijos esto en el norte de Houston. La policía identificó a Pablo Patiño como el responsable de este incendio y además dijo que Patiño esperó afuera en su vehículo a que su esposa saliera corriendo de la casa, y luego supuestamente la golpeó con su vehículo después de que ella evacuó la propiedad. Los bomberos dijeron que Patino se dio a la fuga después de golpear a la mujer con su vehículo. Está acusado de incendio provocado de una vivienda, violación de una orden de protección y asalto agravado.

El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, continúa en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco en el campo durante el primer cuarto del partido del lunes por la noche entre los Bills y los Bengals de Cincinnati. Hamlin cayó de espaldas momentos después de levantarse de una tacleada en campo abierto del receptor de los Bengals, Tee Higgins. Algunos de los compañeros de equipo de Hamlin decidieron quedarse en Cincinnati mientras el resto del equipo viajó de regreso a Buffalo la madrugada de el martes. La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acordaron posponer el juego, según un comunicado.

Un poderoso sistema de tormentas que azotó California en la víspera de Año Nuevo, generando inundaciones generalizadas y cortes de energía, está avanzando hacia el centro de Estados Unidos y más de 15 millones de personas desde la costa oeste hasta Illinois están bajo alertas de clima invernal. Partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana están en riesgo de tormentas severas, con vientos dañinos, fuertes tornados y granizo. Al menos dos personas murieron en la tormenta en California, incluida una que fue encontrada muerta dentro de un vehículo completamente sumergido el sábado en el condado de Sacramento.

Este martes, la procesión fúnebre llevó el ataúd de Pelé por las calles de la ciudad de Santos, incluso pasando por la calle donde vive su madre de 100 años de ead. La procesión continuó hasta el lugar de descanso final de Pelé, donde se realizó un funeral privado para los familiares. El martes más temprano las puertas cerraron al público en el Estadio Vila Belmiro para el velorio de Pelé. Miles todavía estaban en fila para ver a la leyenda del fútbol y no pudieron acceder. Pelé, cuyo nombre de nacimiento es Edson Arantes do Nascimento, es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de la historia y Brasil celebró tres días de luto nacional tras su muerte.

