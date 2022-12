Bombero de Cy-Fair se electrocuta al tratar de apagr incendio: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un bombero adscrito al Departamento de Cy-Fair terminó en el hospital luego de electrocutarse durante el operativo para apagar el incendio en una casa móvil. De acuerdo con la oficina de bomberos del condado, cuando estos arribaron a la vivienda la encontraron completamente envuelta en llamas, por lo que tuvieron que atacar el fuego de forma agresiva. Los habitantes de la vivienda lograron salir del lugar sanos y salvos. Uno de los bomberos que participaba en el operativo sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo mandó al hospital, donde se recupera y se encuentra en condición estable. Hasta el momento no se ha determinado la causa del incendio.

READ IN ENGLISH: Firefighter recovering in hospital after being electrocuted in mobile home fire in NW Harris Co.

Una dura tormenta de tiempo invernal que ya afectó a California y parte de Nevada el fin de semana, se dispone a atravesar el país de costa a costa, dejando lluvia y nieve a lo largo de toda la semana. Las alertas ya están en vigor para partes de las Llanuras del Norte y Centro, y el Medio Oeste Superior, donde la nieve y la lluvia helada comenzarán a aumentar a última hora de la tarde del lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional. El mapa de probabilidades dibuja los impactos de nevadas en Idaho, buena parte de Montana, el oeste de Oregon, sectores de Utah, de Colorado, así como de Nuevo México y Arizona.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el lunes de madrugada que propondría adelantar las elecciones a 2024, después de que miles de manifestantes salieran nuevamente a las calles en distintas ciudades de Perú el domingo para exigir su renuncia y programar elecciones con el fin de reemplazarla y al Congreso. Se reportaron al menos dos personas muertas durante las protestas. En un discurso televisado, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes y dijo que propondría al parlamento adelantar los comicios a abril de 2024. El anuncio era un cambio drástico respecto a sus declaraciones previas sobre que debería poder cumplir los 3 años y medio del mandato de su predecesor. En su mensaje a la nación, Boluarte declaró el estado de emergencia en zonas a las afueras de Lima donde las protestas han sido especialmente violentas.

Autoridades de la Ciudad de México han registrado más de cuatro millones de peregrinos que han llegado a la Basílica por la celebración a la Virgen de Guadalupe. Así lo detalló el secretario de Gobierno de la Ciudad de México en su último informe sobre la asistencia de personas al cerro del Tepeyac. Hasta el momento, autoridades de seguridad de la Ciudad de México han reportado saldo blanco. En medio de un ambiente de religioso y festivo, los miles de peregrinos, llegados de distintas partes del país avanzaron por distintas avenidas de la capital mexicana para arribar este 11 y 12 de diciembre al recinto católico.