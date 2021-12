NBA, DMX, Gabby Petito stand out on Google's 2021 Year in Search trends

Searches

Musicians and Bands

NEW YORK -- Over the past year, Americans turned to Google for updates in the Gabby Petito case, news in the death of rapper DMX and highlights from the NBA.That's according to Google's annual Year in Search trends recap , released Wednesday morning, which looks back at trillions of searches in the United States over the past 12 months to suss out what topics saw a sustained increase in interest compared to the year before.Last year, "coronavirus" predictably topped the trending search list globally and dominated much of the US list. This year, the top trending global searches were more sports-focused: "Australia vs India," "India vs England," "IPL," "NBA" and "Euro 2021" ranked as top five.In the U.S., news and politics caught more attention: "NBA," "DMX," "Gabby Petito," "Kyle Rittenhouse" and "Brian Laundrie" were the top five searched terms domestically.Americans' minds were also on the money: Mega Millions, AMC stock and stimulus check ranked sixth, seventh and eighth respectively in overall search. Googlers wanted to know "how to be eligible for a stimulus check," and searched spiked for "dogecoin" when amateur investors worked to send the cryptocurrency "to the moon."1) NBA2) DMX3) Gabby Petito4) Kyle Rittenhouse5) Brian Laundrie6) Mega Millions7) AMC Stock8) Stimulus Check9) Georgia Senate Race10) Squid Game1) Mega Millions2) AMC Stock3) Stimulus Check4) Georgia Senate Race5) GME6) Dogecoin7) Hurricane Ida8) Kyle Rittenhouse Verdict9) Afghanistan10) Ethereum Price1) Kyle Rittenhouse2) Tiger Woods3) Alec Baldwin4) Travis Scott5) Simone Biles6) Derek Chauvin7) Morgan Wallen8) Henry Ruggs III9) Pete Davidson10) Shailene WoodleyActors1) Alec Baldwin2) Pete Davidson3) Shailene Woodley4) Gina Carano5) Armie Hammer6) Jake Gyllenhaal7) Dave Chappelle8) Bo Burnham9) Olivia Wilde10) Dog the Bounty Hunter1) Indie2) Dark academia3) Cottagecore4) Y2K5) Sage green6) Kidcore7) Coconut girl8) Kawaii9) Harry Potter10) Slytherin1) Tiger Woods2) Simone Biles3) Henry Ruggs III4) Odell Beckham Jr.5) Aaron Rodgers6) Giannis Antetokounmpo7) Sha'Carri Richardson8) Deshaun Watson9) Christian Eriksen10) Jake Paul1) Kim and Kanye2) Bill and Melinda Gates3) Kim Kardashian and Pete Davidson4) Kanye and Jeffree Star5) Taylor Swift and Jake Gyllenhaal6) JLo and A-Rod7) Tom Holland and Zendaya8) Jennifer Aniston and David Schwimmer9) Ben Affleck and JLo10) Selena Gomez and Chris Evans1) Among Us2) Battlefield 20423) Resident Evil Village4) Valheim5) Forza Horizon 56) Madden NFL 227) Outriders8) Pokémon Unite9) Biomutant10) Friday Night Funkin'1) How to be eligible for stimulus check2) How to be more attractive3) How to be happy alone4) How to be a baddie5) How to be a good boyfriend6) How to be a good kisser7) How to be a flight attendant8) How to be happy with yourself9) How to be mindful10) How to be romantic1) Black Widow2) Eternals3) Halloween Kills4) Mortal Kombat5) Dune6) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings7) Godzilla vs. Kong8) The Suicide Squad9) Space Jam10) In the Heights1) Bernie Sanders' mittens2) Hamster3) Twisted tea4) Squid Game5) Sheesh6) Red flag7) Dab me up8) Trade offer9) Vin Diesel family10) Suez Canal1) Travis Scott2) Morgan Wallen3) Adele4) The Weeknd5) Dr. Dre6) Olivia Rodrigo7) Marilyn Manson8) Daft Punk9) Bobby Shmurda10) Lil Nas X