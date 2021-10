Houston's Mexican Consulate opens new headquarters in Westchase area

¿Sabías que la ruta 25 de autobús tiene una parada a unos pasos de nuestra nueva sede consular en 3200 Rogerdale Rd, Houston, TX 77042? pic.twitter.com/sNYazANhfj — Consulmex Houston (@ConsulMexHou) May 24, 2021

Arriamos nuestra bandera en Caroline St. para izarla nuevamente en nuestras nuevas instalaciones, más grandes, funcionales y accesibles: 3200 Rogerdale Rd., Houston, TX, 77042 a partir de mañana lunes 24 de mayo. pic.twitter.com/gWFYs0DpJu — Consulmex Houston (@ConsulMexHou) May 24, 2021

HOUSTON, Texas (KTRK) -- The Mexican Consulate opened its new headquarters in southwest Houston today.The new building is located on Richmond, in the Westchase area.The building offers better accessibility with its own parking lot and a nearby Metro bus stop.There is no word yet on what will happen to the old consulate building on Caroline Street in Midtown.The move is part of a deal to swap land and make way for a highway project.