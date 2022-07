Encuentran menor muerto dentro de lavadora: Detalles en Informe 713

HARRIS COUNTY, Texas (KTRK) -- Un niño de 7 años, queien fue reportado como desaparecido el jueves por la mañana en Spring, fue encontrado muerto en una lavadora dentro de su propia casa, según la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado Harris.

Los padres de Troy Khoeler hicieron un reporte de personas desaparecidas alrededor de las 5:20 a.m. el jueves.

Troy es un niño que posiblemente fue adoptado por la familia en 2019, pero las autoridades aún están trabajando para confirmarlo. Los padres fueron detenidos y llevados a la oficina del alguacil para cuestionarlos. Ningún otro niño vive con la familia.

Según esta oficina policial, una investigación criminal está en curso.

READ IN ENGLISH: 7-year-old boy reported missing in Spring Thursday morning found dead in washing machine, HCSO says

La economía de EE.UU. se contrajo en el segundo trimestre y enciende alarmas de una recesión.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos disminuyó a una tasa anual del 0.9% en el segundo trimestre de 2022, según la estimación anticipada publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.

Esta estimación ligeramente negativa, en una medición que va de abril a junio, alimenta los temores de que el país está entrando en una recesión. Algunos economistas consideran como recesión el crecimiento negativo de una economía a lo largo de dos trimestres consecutivos. En el primer trimestre, el PIB real disminuyó 1.6%.

La noticia llega un día después de que la Rerva Federal subiera el miércoles su tasa de interés clave un tres cuartos de punto porcentual con el fin de combatir la elevada inflación, en una medida que sus miembros esperan que ayude a frenar el excesivo aumento de precios de bienes y servicios sin llevarla a la recesión.

READ IN ENGLISH: US not yet in recession, 4 other takeaways from the Federal Reserve Chairman

Fuerte lluvias durante la noche causaron inundaciones repentinas que amenazan la vida en el estado de Kentucky.

El servicio meteorologico nacional reporto hasta ocho pulgadas de lluvia en algunas áreas de esa entidad. Los funcionarios de administración de emergencias están advertiendo a los residentes que se mantengan fuera de las carreteras y los han instado a moverse a terrenos más altos. Las autoridades dicen que los equipos de rescate no han podido llegar a varias áreas debido a que el agua en movimiento rápido cubre las carreteras.

Un diamante rosa de 170 quilates descubierto en Angola puede ser la piedra preciosa más grande encontrada en 300 años.

La piedra preciosa fue bautizada como "Lulo rose," tras haber sido encontrada en la mina de diamantes aluviales de Lulo en Angola.

Los expertos dicen que es imposible calcular su valor hasta que sea cortado. Este es un diamante tipo 2a, lo que significa que tiene pocas o ninguna impureza. Las minas de Angola se encuentran entre los diez principales productores de diamantes del mundo, según el Instituto Gemológico de América, que investiga la producción de diamantes.

En la minería aluvial de diamantes, las piedras se recuperan de la grava y la arena que se encuentran en los lechos de los ríos. Solo uno de cada 10.000 diamantes encontrados es de color. Los expertos dicen que se han recuperado diamantes rosas antes, pero encontrar uno de ese tamaño es extremadamente raro.