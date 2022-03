Travis Scott regresa a las redes sociales y lanza el Proyecto 'HEAL'

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El rapero de Houston, Travis Scott, regresó a las redes sociales el martes por primera vez desde que 10 asistentes al concierto Astroworld murieron en noviembre del 2021.HEAL -- Ese es el nombre de su nuevo proyecto centrado en la seguridad de los eventos. Scott dijo que está invirtiendo $5 millones en comunidades en Texas, y que los colegios y universidades históricamente con población estudiantil afroamericana en el área de Houston también podrían beneficiarse.En una publicación en Instagram , Scott dijo que se siente como un líder en la comunidad, que necesitaba dar un paso al frente."Durante los últimos meses, me he tomado el tiempo y el espacio para llorar, reflexionar y hacer mi parte para sanar a mi comunidad," dijo Scott. "Lo que es más importante, quiero usar mis recursos y mi plataforma para avanzar hacia un cambio procesable. Este será un viaje de por vida para mí y mi familia."Project HEAL tiene cuatro pilares destinados a ayudar a los jóvenes, especialmente a aquellos que pertenecen a comunidades marginadas y en riesgo, a través de becas, servicios gratuitos de salud mental y tecnología, que es la parte orientada a la seguridad del evento.Comienza con la concesión de $1 millón en becas a través de un fondo que lleva el nombre del abuelo de Scott, Waymon Webster. Webster fue alumno de Prairie View A&M y también fue instructor allí.Prairie View A&M y Texas Southern University se encuentran entre las instituciones que Scott ha apoyado anteriormente.También en Houston, parte del Proyecto HEAL incluirá una expansión de siete cifras del Centro de Diseño Juvenil Cactus, un espacio de usos múltiples para estudiantes en el East End. Scott dio a conocer el centro justo antes de Astroworld en noviembre.En cuanto a lo que Scott espera cambiar con eventos en vivo a gran escala como el suyo, el proyecto dice que quiere reunir a personas de tecnología, gobierno, respuesta a emergencias y más para analizar los desafíos que plantean los grandes eventos.Se supone que debe terminar con un informe de recomendaciones dadas al alcalde de cualquier ciudad que organice un gran evento como un festival.Si bien no hay un cronograma de cuándo sucederán algunos de estos pilares, el sitio web del Proyecto HEAL dice que presentará más información este año.