Confirman la primera muerte de una persona con la viruela símica en Texas: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Este martes sabemos que un hombre acusado de matar a una mujer y herir a su hermana en un tiroteo cerca de Friendswood el lunes en la noche murió después de darse un balazo cuando oficiales de policía se acercaron al vehículo en el que se encontraba en un estacionamiento en Willis. Las mujeres recibieron los disparos sobre la calle Backenberry. Las víctimas tenían 18 y 20 años de edad y por el momento las autoridades no las han identificado.

Las autoridades de salud de Texas confirmaron el martes la primera muerte de una persona diagnosticada con viruela del mono en el estado. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas indicó que el paciente era un residente adulto del Condado Harris que estaba gravemente inmunocomprometido. Las autoridades no divulgaron más detalles. El caso está bajo investigación para determinar qué papel desempeñó la viruela del mono en la muerte. De confirmarse, sería la primera víctima mortal de la enfermedad en los Estados Unidos, de acuerdo con los datos del CDC.

Los trabajos de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados el 3 de agosto en Sabinas, en el estado de Coahuila, se detendrán y en el sitio se construirá una capilla para honrarlos, dijeron sus familiares. Horas después, las autoridades desmintieron esa versión. El president de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera que el gobierno de México indemnizará a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados hace casi un mes pero seguirá con el operativo de rescate. El presidente indicó que "ya se tiene un acuerdo con los familiares" y que el martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos. También expuso que podría haber un memorial, pero después del rescate de los mineros, a los que el gobierno no se ha referido como muertos.

Todavia hay muchas preguntas en torno al actor mexicano Eugenio Derbez quien sufrió un accidente hace un par de días. Su condición es delicada, ya que las lesiones que le causó ameritan una cirugía y una rehabilitación prolongada, informó el lunes su esposa, Alessandra Rosaldo. "En las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete su salud," dijo Rosaldo. Ella añadió que el proceso de recuperación del también productor será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Comentó que Derbez, padre de cuatro hijos, quizá pase un tiempo alejado de sus redes sociales y los medios.