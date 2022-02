Policias disparan fatalmente a sospechoso de robo en el norte de Houston

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Los policías de Houston dispararon en contra de un sospechoso de robo quien, según dicen, abrió fuego contra ellos durante un intento de arresto el lunes por la mañana.El incidente sucedió alrededor de las 10:45 a.m., los policías fueron a ejecutar una orden de arresto por delito grave en la cuadra 800 de Oak West Drive. Autoridades dijeron que allí estaban buscando a un hombre por robo agravado.Los funcionarios de HPD dijeron que la información preliminar de la escena es que el sospechoso comenzó a disparar a los oficiales, quienes respondieron. El hombre fue baleado y la policía de Houston confirmó más tarde que murió. La identidad del sospechoso no ha sido revelada mientras se notifica a los familiares de su muerte.El jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que el sospechoso estaba sentado en su automóvil en el camino de entrada. Cuando los oficiales se detuvieron frente a la residencia, el sospechoso inmediatamente comenzó a disparar antes de que los oficiales salieran del automóvil."No sabemos qué está pasando en estos tiempos. No sabemos qué está pasando en la cabeza de las personas. Tenemos que orar por todos los involucrados," dijo Finner. "Nadie quiere presentarse en el trabajo y verse involucrado en un tiroteo."Finner dijo que la investigación está en las primeras etapas. Dado que el tiroteo tuvo lugar en el Condado Harris, la oficina del alguacil del Condado Harris dirigirá la investigación conjunta con la oficina del fiscal de distrito de ese condado. HPD también llevará a cabo una investigación interna para determinar qué fue lo que ocurrió."Nadie sabe lo que está pasando en la cabeza de alguien, pero sé que de alguna manera la violencia tiene que cesar," enfatizó Finner.Los policías no fueron heridos, dijo Finner y serán puestos en licencia administrativa durante la investigación.