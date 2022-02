Sospechoso de tiroteo en Santa Fe High School reingresado en centro de salud mental

SANTA FE, Texas (KTRK) -- Dimitrios Pagourtzis, el estudiante acusado del tiroteo que dejo a 10 personas muertas en 2018 en la escuela secundaria Santa Fe, fue internado nuevamente en un centro de salud mental por un año más.Hace casi exactamente un año, se tomó una decisión similar para mantener a Pagourtzis en una institución para enfermos mentales por 12 meses.Pagourtzis fue transferido de la Cárcel del Condado Galveston al Hospital Estatal del Norte de Texas en Vernon en diciembre 2019, cuando tenía 19 años. En noviembre 2019, un juez determino que Pagourtzis no era competente para ser juzgado. Según el fallo judicial en ese momento, se ordenó confinarlo en una instalación del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.Este viernes, el estado determinó que el acusado no ha sido rehabilitado y todavía no es competente para enfrentar un juicio."Se ha solicitado que se le vuelva a internar por hasta 12 meses más para que puedan continuar con su terapia y así pueda enfrentar la justicia," dijo Jack Roady, el fiscal de distrito de Galveston. "Obviamente, esta no era la noticia que queríamos escuchar, y compartimos la frustración de las familias por la demora continua. Continuaremos monitoreando el estado y el tratamiento del acusado. Seguimos comprometidos a ver que este caso sea juzgado y que se haga justicia."El estado mental de Pagourtzis ha sido el foco de varias discusiones entre los fiscales y los abogados defensores desde el tiroteo de mayo de 2018 donde murieron 10 personas y 13 resultaron heridos. En un momento, los abogados de Pagourtzis dijeron que su estado mental se había deteriorado hasta el punto de que no entendía el caso que tenía ante él.Si es declarado culpable, enfrenta cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 40 años.En junio 2020, los padres de uno de los sobrevivientes del tiroteo demandaron a un sitio web acusado de vender municiones a Pagourtzis.La familia de Chase Yarbrough presentó una demanda acusando a LuckyGunner.com de suministrar ilegalmente a Pagourtzis las balas utilizadas en el tiroteo. Según la ley federal, una persona debe tener al menos 18 años para comprar munición de escopeta y 21 años para comprar munición de pistola.La demanda alega que Pagourtzis tenía 17 años en ese momento y compró ambos usando una tarjeta de regalo en línea.