Graves inundaciones en Puerto Rico debido al Huracán Fiona: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una persona murió después de un violento accidente que involucró a un camión de carga pesada sobre la Interestatal 10 el lunes en la madrugada. De acuerdo con las autoridades, el accidente se reportó a las 2:35 a.m. Oficiales del Departamento de Policía manifestaron que un conductor iba a exceso de velocidad sobre la autopista cuando se estrelló contra la parte trasera del camión. Esto no solo generó el choque de este vehículo, sino que desencadenó que una cadena de varios autos chocaran, incluyendo a una camioneta que rebotó contra el separador de cemento. En total fueron cuatro vehículos afectados en el choque. El coche que se estrelló inicialmente prendió en llamas y su conductor murió dentro del vehículo. Las autoridades estan tratando de determinar si, además de la aparente alta velocidad, hubo otro factor que provocó el siniestro.

READ IN ENGLISH: Driver killed after setting off chain of crashes on Katy Fwy had been hit moments prior, HPD says

El ojo del Huracán Fiona tocó tierra la madrugada del lunes en la República Dominicana, horas después de pasar sobre el extremo suroeste de Puerto Rico, donde todavía causaba estragos y donde dejó a más de un millón de hogares sin servicio eléctrico y sin agua. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 8 mph. Sobre la trayectoria pronosticada, el ojo de Fiona se movió sobre el este de la República Dominicana el lunes, y cerca al este de las Islas Turcas y Caicos el martes. Tras pasar por República Dominicana, Fiona volverá a adentrarse en aguas del Atlántico rumbo norte, donde ganaría fuerza para convertirse en huracán categoría 3 o mayor el miércoles, según el NHC.

READ IN ENGLISH: Hurricane Fiona makes landfall in Dominican Republic after knocking out power in Puerto Rico

El presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, recordó a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 con el izamiento de bandera a media asta. El acto se llevó a cabo poco después de las 7 a.m. el lunes en la plancha del Zócalo de Ciudad de México, donde el mandatario mexicano recordó los 37 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985. El 19 de septiembre de 1985, el sismo ocurrió a las 7:19 a.m. con una magnitud de 8.1 y con epicentro en Guerrero, el cual dejó más de 20 mil muertos, la mayor parte en la capital de la República Mexicana. El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 y con epicentro entre Puebla y Morelos dejó 369 muertos, 228 de ellos en la Ciudad de México.

Gran Bretaña y el mundo se despidieron el lunes de la Reina Isabel II en un funeral del estado que reunió a presidentes y reyes, príncipes y primeros ministros, así como hasta un millón de personas en las calles de Londres, para dar un último adiós a una monarca cuyos 70 años de reinado definieron toda una época. Despues de un servicio en la abadia de Westminster, el féretro se colocó en un auto fúnebre que lo llevó a Windsor para otro cortejo fúnebre por el Long Walk, una avenida de tres millas hasta el castillo de la localidad, antes de una misa en la capilla de San Jorge. Después, la monarca fue sepultada junto a su fallecido esposo, el príncipe Philip, en una acto familiar privado.

READ IN ENGLISH: Queen Elizabeth's coffin lowered into Windsor Castle's royal vault after final goodbyes at funeral