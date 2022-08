Primer bebé presuntamente contagiado con viruela del mono en el área de Houston: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Autoridades de Salud del área de Houston revelaron que un bebé de menos de dos años sería el primer menor contagiado con la viruela del mono. El anuncio lo hizo la administradora del Condado Harris, Lina Hidalgo, este martes en la mañana. Se presume que el niño es positivo hasta que el CDC lo confirme, pero hasta ahora no ha habido un caso positivo presuntivo que no haya sido confirmado. En una semana sabremos si este caso es en realidad positivo.

El niño es asintomático, aunque tiene erupción en su piel. Se espera que el niño se recupere por completo. No se supo de inmediato cómo el niño contrajo la viruela del mono. Según Hidalgo, el niño no estaba en la guardería ni en la escuela. Mientras tanto, el rastreo de contactos está en marcha y se ha ofrecido la vacuna a cualquier persona que haya sido un contacto directo.

READ IN ENGLISH: Child under 2 in Harris County presumed positive for monkeypox

Una persona murió en El Paso, Texas después de que una camioneta se impactó con un vehículo de la patrulla fronteriza. La policía dice que el SUV llevaba migrantes y viajaba a alta velocidad por la carretera. Al parecer, la camioneta golpeó un vehículo de la patrulla fronteriza que estaba realizando una parada de tráfico por separado. Las autoridades iniciaron una persecución y cuando alcanzaron el SUV, el conductor se había estrellado en un canal. Una persona murió en la escena y otras siete personas fueron llevadas al hospital: una de ellas presenta lesiones que amenazan su vida.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. anunció el martes que finalizó una regla que permite a las personas mayores de 18 años con discapacidad auditiva de leve a moderada comprar audífonos, o 'hearing aid', sin receta. La regla entrará en vigencia en octubre, dijo la FDA, y se espera que reduzca su costo. La regla se aplica a ciertos audífonos de conducción aérea. Los audífonos destinados a personas con problemas de sordera grave o los audífonos para menores de 18 años todavía necesitarán una receta.

El Departamento de Educación dijo este martes que cancelará US$ 3.900 millones en deuda de préstamos estudiantiles para 208.000 estudiantes que asistieron al ahora desaparecido Instituto Técnico ITT, de gestión privada, elevando la cantidad total de liquidaciones de préstamos aprobados bajo el mandato del presidente Joe Biden a casi US$ 32.000 millones. Algunos ex-estudiantes del ITT Tech ya eran elegibles para la cancelación de la deuda, pero ahora el departamento cancelará automáticamente toda la deuda restante de préstamos estudiantiles federales que los prestatarios tomaron para asistir a la escuela desde el 1 de enero de 2005, hasta su cierre en septiembre de 2016. ITT Tech cerró poco después de que el gobierno retirara su financiación federal porque no había podido demostrar que cumplía con ciertas normas de acreditación.