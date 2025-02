Trump dice que él y Putin han acordado comenzar negociaciones para poner fin a guerra en Ucrania

By MATTHEW LEE, ERIC TUCKER y ZEKE MILLER Wednesday, February 12, 2025 8:28PM











El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 11 de febrero del 2025. (AP foto/Alex Brandon) kabc

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump alteró tres años de política estadounidense hacia Ucrania el miércoles, afirmando que él y el presidente ruso Vladímir Putin habían acordado comenzar negociaciones para poner fin a la guerra tras un dramático intercambio de prisioneros. Trump dijo en una publicación en redes sociales que él y Putin mantuvieron una larga conversación telefónica durante la cual se comprometieron a "trabajar juntos, muy de cerca" para poner fin al conflicto y se reunirían en persona, quizás en los países de cada uno. No estaba claro cuán involucrado estaría el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Trump tuvo una llamada telefónica con él el miércoles, informó el asesor presidencial ucraniano Dmytro Lytvyn, caracterizándola como una "buena conversación". Sin embargo, en un golpe a las aspiraciones de Ucrania, el secretario de Defensa Pete Hegseth informó en la sede de la OTAN en Bruselas que la membresía de Ucrania en la OTAN era poco realista y que cualquier garantía de seguridad para Ucrania tendría que ser asumida por los países europeos. La administración Biden se había unido a otros miembros de la OTAN desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, prometiendo que la membresía en la alianza era "inevitable". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró durante su conferencia el miércoles que Trump y Zelenskyy "hablaron extensamente", añadiendo: "Es hora de parar esta guerra ridícula". Leavitt añadió sobre la llamada entre Trump y Putin y sobre la llamada de Trump con Zelenskyy: "Fueron llamadas muy buenas. Fueron muy positivas". Se le preguntó específicamente sobre la membresía de Ucrania en la OTAN y las opiniones de la administración Trump al respecto, pero dijo que no había hablado con Trump sobre eso. Leavitt señaló que Trump ve a Putin y a Rusia como "un gran competidor en la región, a veces un adversario", pero añadió que a Trump le gusta "encontrar puntos en común" mientras siempre busca demostrar fortaleza. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, estarán en Alemania más tarde esta semana para la Conferencia de Seguridad de Múnich, a la que también asistirá Zelenskyy. Leavitt apuntó que las discusiones continuarán entonces. Mientras tanto, el anuncio de Trump parecía desmantelar el mantra de la era Biden de que Kiev sería un participante pleno en cualquier decisión. "Nada sobre Ucrania sin Ucrania", decían repetidamente Biden y sus principales asesores de seguridad nacional. La llamada entre Trump y Putin el miércoles y el cambio resultante siguieron a un intercambio de prisioneros que resultó en la liberación por parte de Rusia del maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, tras más de tres años de detención a cambio del criminal ruso convicto Alexander Vinnik. "Hablamos sobre las fortalezas de nuestras respectivas naciones y el gran beneficio que algún día tendremos al trabajar juntos", escribió Trump en una publicación en redes sociales revelando detalles sobre la llamada. "Pero primero, como ambos acordamos, queremos detener los millones de muertes que están ocurriendo en la guerra con Rusia/Ucrania". Añadió que también "acordaron que nuestros respectivos equipos comenzaran negociaciones de inmediato" y que estarían informando a Zelenskyy sobre su conversación. Nombró a Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al asesor de seguridad nacional Michael Waltz y a su enviado especial para el Oriente Medio Steven Witkoff como líderes de esas conversaciones. Más tarde, los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a aclarar si Ucrania fuera parte de las negociaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la conversación entre Trump y Putin abarcó una buena cantidad de temas, incluyendo el Oriente Medio e Irán, además de Ucrania, que fue el enfoque principal. Peskov señaló que Trump pidió una rápida cesación de hostilidades y un asentamiento pacífico y que "el presidente Putin, a su vez, enfatizó la necesidad de eliminar las causas raíz del conflicto y coincidió con Trump en que un acuerdo a largo plazo podría lograrse a través de negociaciones de paz". "El presidente ruso apoyó una de las principales tesis del presidente de Estados Unidos de que ha llegado el momento de que nuestros dos países trabajen juntos", sostuvo Peskov a los periodistas. "El presidente ruso invitó al presidente de Estados Unidos a visitar Moscú y expresó su disposición a recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia para tratar asuntos de interés mutuo, naturalmente incluyendo Ucrania y el asentamiento ucraniano". Mientras tanto, Zelenskyy trató de ponerle buena cara ante lo que muchos verán como una gran decepción. En una publicación en redes sociales, dijo que había tenido "una conversación significativa con" Trump que incluyó la discusión de "oportunidades para lograr la paz" y la "disposición de Kiev para trabajar juntos a nivel de equipo, y las capacidades tecnológicas de Ucrania, incluyendo drones y otras industrias avanzadas". "Estoy agradecido al presidente Trump", expresó. La Casa Blanca describió el intercambio de prisioneros como evidencia de un deshielo diplomático que podría avanzar en las negociaciones para poner fin a los combates en Ucrania. Leavitt no comentó sobre si Ucrania fue mencionada en el intercambio de prisioneros. Fogel, un profesor de historia estadounidense que fue considerado detenido injustamente por Rusia, fue arrestado en agosto de 2021 por posesión de marihuana y estaba cumpliendo una condena de 14 años de prisión. Había sido excluido de intercambios de prisioneros anteriores con Rusia que fueron negociados por la administración Biden. Vinnik - la otra persona involucrada, según dos funcionarios estadounidenses - fue arrestado en 2017 en Grecia a solicitud de Estados Unidos por cargos de fraude en criptomonedas y luego fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable el año pasado de conspiración para cometer lavado de dinero. Actualmente se encuentra bajo custodia en California a la espera de ser transportado de regreso a Rusia, dijeron los funcionarios. El Kremlin confirmó que un ciudadano ruso fue liberado en Estados Unidos a cambio de Fogel, pero se negó a identificarlo hasta que llegue a Rusia. Trump había recibido a Fogel en la Casa Blanca el martes por la noche tras su regreso a suelo estadounidense en el avión personal de Witkoff. El miércoles, Trump se negó a decir si habló con Putin sobre Fogel y no dijo qué había proporcionado Estados Unidos a cambio de la liberación de Fogel. Hablando con periodistas en la Casa Blanca el martes, Trump sugirió que la liberación de Fogel podría ayudar a anclar un acuerdo de paz sobre Ucrania, diciendo: "Rusia nos trató muy bien, de hecho. Espero que sea el comienzo de una relación donde podamos poner fin a esa guerra".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



