Trump ordena la creación de un fondo soberano de EEUU que podría ser dueño de parte de TikTok

By ZEKE MILLER y HALELUYA HADERO Tuesday, February 4, 2025 9:43PM











El presidente de EEUU, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca el lunes 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) kabc

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a tomar medidas para comenzar a desarrollar un fondo de inversión gubernamental que, según dijo, podría utilizarse para obtener ganancias de TikTok si logran encontrarle un comprador estadounidense. Trump firmó una orden en su primer día en el cargo para darle tiempo a TikTok hasta principios de abril para encontrar un socio o comprador aprobado, pero el mandatario ha dicho que está buscando que Estados Unidos tome una participación del 50% en dicha red social. El lunes en el Despacho Oval, Trump señaló que TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, era un ejemplo de lo que podría incluir en un nuevo fondo soberano estadounidense. "Podríamos incluir eso en el fondo soberano de inversión, lo que sea que hagamos, o hacer una asociación con personas muy ricas, hay muchas opciones", dijo sobre TikTok. "Pero podríamos poner eso como un ejemplo en el fondo. Tenemos muchas otras cosas que podríamos incluir en el fondo". Los fondos soberanos invierten en activos como acciones, bonos y bienes raíces. Generalmente son financiados por los superávits presupuestarios de un país, los cuales actualmente Estados Unidos no tiene. Trump señaló que muchas otras naciones tienen tales fondos de inversión y predijo que Estados Unidos podría superar el fondo de Arabia Saudí. "Con el tiempo lo alcanzaremos", prometió. Existen más de 90 fondos soberanos de inversión en todo el mundo que gestionan más de 8 billones de dólares en activos, según el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión, una organización con sede en Londres compuesta por aproximadamente 50 de estas entidades. En Estados Unidos existen más de 20 fondos soberanos de inversión a nivel estatal, según un análisis del Centro para el Desarrollo Global, un centro de estudios no partidista con sede en Washington. Los más grandes, ubicados en Alaska, Nuevo México y Texas, se financian a través de ingresos que provienen de petróleo, gas y minerales, y se utilizan para financiar programas dentro del estado, como la educación. Aunque estos fondos son propiedad de gobiernos, tienden a operar como instituciones independientes con sus propias estrategias de inversión y personal, dijo el centro. El presidente puso al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a Howard Lutnick, el nominado de Trump para secretario de Comercio, a cargo de sentar las bases para crear el fondo, que seguramente requerirá la aprobación del Congreso. La orden ejecutiva indica que un plan para el fondo debe ser presentado a Trump dentro de 90 días, incluyendo recomendaciones para estrategias de inversión y un modelo de gobernanza. Bessent afirmó que el objetivo del gobierno era tener el fondo en operación en los próximos 12 meses, y Lutnick señaló que otro uso del fondo podría ser que el gobierno tomara una participación en los fabricantes de vacunas. "El extraordinario tamaño y la escala del gobierno de Estados Unidos y los negocios que realiza con las empresas deberían crear valor para los ciudadanos estadounidenses", manifestó Lutnick a los periodistas. TikTok iba a ser vetado en Estados Unidos el mes pasado por una ley federal que obliga a ByteDance a desinvertir sus participaciones o se le prohibiría operar en el país. La ley fue aprobada en abril con apoyo bipartidista en el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden. Las dos compañías y algunos usuarios rápidamente tomaron medidas jurídicas contra la ley, que finalmente fue avalada por la Corte Suprema federal el mes pasado. Después de asumir el cargo, Trump, quien había intentado prohibir la popular aplicación durante su primer mandato, ordenó al Departamento de Justicia pausar la aplicación de dicha ley durante 75 días. El aplazamiento ha dado a la compañía más tiempo para trabajar en un acuerdo con el actual gobierno. Varios inversores, incluido el multimillonario Frank McCourt y el exsecretario del Tesoro de Trump Steven Mnuchin, han hablado públicamente sobre su deseo de comprar la plataforma estadounidense de TikTok. Trump ha dicho que "muchas personas" también se habían acercado a él en privado al respecto. La semana pasada, afirmó que Microsoft era una de las compañías estadounidenses interesadas en la plataforma de redes sociales. Una empresa emergente de inteligencia artificial con sede en San Francisco llamada Perplexity AI presentó una propuesta a ByteDance el mes pasado que permitiría al gobierno de Estados Unidos poseer hasta un 50% de una entidad que combine la plataforma estadounidense de TikTok con el negocio de Perplexity, dijo previamente a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto. Si tiene éxito, la propuesta permitiría al gobierno de Estados Unidos tener una participación considerable en esa entidad una vez que realice una oferta pública inicial de al menos 300,000 millones de dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.