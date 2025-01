Propuesta en Oklahoma exige estatus migratorio de padres al matricular estudiantes

Erica Watkins, de Tulsa, protesta contra una norma del Consejo de Educación de Oklahoma que exigiría pruebas de ciudadanía o estatus migratorio para matricular a niños. AP foto/Sean Murphy

OKLAHOMA CITY -- Los padres que inscriban a sus hijos en las escuelas públicas de Oklahoma tendrán que proporcionar pruebas de ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio legal de sus hijos bajo una norma propuesta y aprobada el martes por la Junta estatal de educación. La junta votó unánimemente para aprobar la norma destinada a auxiliar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Todavía tiene que ser aprobado por la Legislatura y el gobernador. Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre la norma propuesta. ¿Qué requiere la norma? La norma exige que los padres o tutores legales proporcionen pruebas de ciudadanía de sus hijos al inscribirlos en la escuela pública, incluyendo un certificado de nacimiento de Estados Unidos, pasaporte estadounidense, informe consular de nacimiento en el extranjero, tarjeta de residente permanente u otro documento legal. La regla propuesta no impediría que los estudiantes sin estatus legal se matriculen o les impida asistir a la escuela, pero requeriría que los distritos mantengan un recuento del número de estudiantes para quienes no se proporcionó prueba de ciudadanía y que informen esos números, excluyendo información personal identificable, al Departamento de Educación del Estado de Oklahoma. ¿Por qué se propone la regla? El superintendente estatal republicano Ryan Walters, jefe de educación del estado, dijo que la regla es necesaria para ayudar a las escuelas a recopilar información sobre dónde colocar al personal y los recursos. "Nuestra norma en torno a la contabilidad de la inmigración ilegal es simplemente eso", dijo Walters. "Es para contabilizar cuántos estudiantes (hijos) de migrantes ilegales hay en nuestras escuelas".

Se estima que hay 90,000 residentes de Oklahoma sin estatus legal, incluyendo unos 6,000 niños matriculados en escuelas en el estado, según el Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C., enfocado en mejorar la política de inmigración. ¿Cómo están reaccionando las personas a la norma? Mientras la junta se reunía, cientos de estudiantes y manifestantes se congregaron frente al edificio administrativo para protestar contra la decisión de la junta. El plan ha sido duramente criticado por los maestros y los grupos de libertades civiles, y está causando miedo dentro de las comunidades migrantes de Oklahoma, dijo el representante Arturo Alonso-Sandoval, un demócrata que representa el lado sur, predominantemente hispano, de Oklahoma City. "La comunidad está asustada, obviamente", dijo Alonso-Sandoval. "Las conversaciones que he tenido con los padres, todo lo que están haciendo es tratar de proporcionar la mejor oportunidad para sus hijos, como cualquier padre. Están empezando a preguntarse: ¿Debo dar de baja a mi hijo de la escuela?". Javier Terrazas, trabajador de la construcción de la zona sur de Oklahoma City y padre de una niña en edad escolar primaria, dijo que ha notado cuán temerosos están algunos residentes cuando van a recoger a sus hijos. "Ver las caras de los padres, la mirada de miedo cuando voy a recoger a mi hija", dijo mientras protestaba por la decisión de la junta. "Todos están mirando por encima del hombro. Nunca había visto eso. "Es duro ver eso. Es desgarrador". En el Oklahoma City Public Schools (OKCPS), uno de los distritos más grandes del estado con una población estudiantil que es 57% hispana, la superintendente Jamie Polk dijo en una carta dirigida a los padres y el personal el mes pasado -después de que la regla fue propuesta por primera vez- que la ley federal garantiza el derecho de todos los niños a una educación pública, independientemente de su estatus migratorio. "El OKCPS no recopila, ni tiene previsto recopilar, el estatus migratorio de nuestros estudiantes o sus familias", afirmó. ¿Qué hará Oklahoma con la información? Walters ha dicho que apoyará los esfuerzos de Trump para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo permitir que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) entren en las escuelas de Oklahoma. Reiteró esa postura el martes, afirmando que el departamento está dispuesto a compartir cualquier información sobre inmigración que recopile con las fuerzas del orden. "Si un agente viene y pide información, estamos legalmente obligados a proporcionar esa información", dijo. "Si vienen y nos piden cierta información, la proporcionaremos con gusto". Walters ha pasado gran parte de su primer mandato en el cargo atacando lo que describe como ideología progresista en las escuelas públicas, exigiendo instrucción bíblica en las aulas y tratando de prohibir libros en las bibliotecas escolares. ¿Qué dice la ley actual? Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982 afirmó el derecho de los niños que viven en el país ilegalmente a asistir a las escuelas públicas, aunque algunos legisladores conservadores han cuestionado si los migrantes sin residencia legal deberían tener derecho a una educación pública. Alabama intentó requerir que las escuelas públicas preguntaran el estatus migratorio de los estudiantes como parte de una amplia ley de inmigración en 2011, pero el estado finalmente acordó bloquear permanentemente esas disposiciones después de que un tribunal de apelaciones federal las detuviera temporalmente. Los expertos en inmigración dicen que los intentos de socavar la decisión de Plyler deben tomarse en serio, señalando las recientes sentencias de la Corte Suprema que han anulado precedentes de larga data sobre los derechos al aborto y la acción afirmativa en la educación superior. ___

