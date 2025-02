Casa Blanca niega entrada a reportero de AP a Despacho Oval por estilo editorial de Golfo de México

Elon Musk habla durante un evento en el Despacho Oval mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, y el hijo de Musk, X Æ A-Xii, escuchan, el 11 de febrero de 2025. Foto/Alex Brandon

NUEVA YORK -- La Casa Blanca impidió el martes a un reportero de The Associated Press cubrir un evento en el Despacho Oval después de exigir a la agencia de noticias que altere su estilo sobre el Golfo de México, el cual el presidente Donald Trump ha ordenado renombrar como "Golfo de Estados Unidos". El reportero, cuya identidad no será dada a conocer por la AP, intentó ingresar al evento de la Casa Blanca como de costumbre el martes por la tarde y fue rechazado. Horas más tarde, se le prohibió el acceso a un segundo reportero de la AP para un evento en la Sala Diplomática de la Casa Blanca. El inusual veto, que los funcionarios de Trump poco antes habían amenazado con imponer a menos que la AP cambiara su estilo sobre el Golfo de México, podría tener implicaciones constitucionales sobre la libertad de expresión. Julie Pace, vicepresidenta senior y directora ejecutiva de The Associated Press, calificó la medida de inaceptable. "Es alarmante que el gobierno de Trump castigue a la AP por su periodismo independiente", dijo Pace en un comunicado. "Limitar nuestro acceso al Despacho Oval con base en el contenido del discurso de la AP no sólo obstaculiza gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que a todas luces viola la Primera Enmienda" de la Constitución de Estados Unidos. El gobierno de Trump no hizo anuncios sobre la medida hasta el momento, y no había indicios de que otros periodistas se vieran afectados. Trump ha tenido durante mucho tiempo una relación hostil con los medios. El viernes, la administración expulsó a un segundo grupo de organizaciones de noticias del espacio de oficinas del Pentágono. Antes de su investidura el 20 de enero, Trump anunció planes para cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de Estados Unidos", y firmó una orden ejecutiva en ese sentido tan pronto como asumió el cargo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió sarcásticamente y otros señalaron que el cambio de nombre probablemente no afectaría el uso global. Además de Estados Unidos, el cuerpo de agua -llamado Golfo de México desde hace más de 400 años- también colinda con México. La AP dijo el mes pasado, tres días después de la toma de posesión de Trump, que continuaría refiriéndose al Golfo de México como tal mientras también informaba de la decisión de Trump de rebautizarlo. Como una agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, la AP señala que debe asegurarse de que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias. El estilo de la AP no sólo es utilizado por la agencia. El Manual de Estilo de AP es empleado por miles de periodistas y otros redactores a nivel mundial. Prohibirle la entrada a un reportero de la AP fue un agravio a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe al gobierno obstaculizar la libertad de prensa, dijo Tim Richardson, director del programa de periodismo y desinformación de PEN America. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca señaló que la acción de la residencia presidencial era inaceptable y pidió al gobierno cambiar de rumbo. "La Casa Blanca no puede dictar cómo las organizaciones de noticias informan las noticias, ni debería penalizar a los periodistas en activo porque no está satisfecha con la decisión de sus editores", señaló Eugene Daniels, presidente de la asociación. Esta semana, Google Maps comenzó a usar "Golfo de Estados Unidos" con el argumento de que tenía una "añeja práctica" de seguir lo dispuesto por el gobierno de Estados Unidos en tales asuntos. El otro proveedor líder de mapas en línea, Apple Maps, aún estaba utilizando "Golfo de México" el martes temprano, pero para la tarde había cambiado el nombre a "Golfo de Estados Unidos" en algunos buscadores, aunque al menos una búsqueda encontró resultados para ambos. Trump también decretó que la montaña en Alaska conocida como monte McKinley y luego por su nombre indígena, Denali, retomara el nombre en honor al 25to presidente de Estados Unidos. El presidente Barack Obama había ordenado que se rebautizara como Denali en 2015. La AP dijo el mes pasado que utilizará el cambio de nombre oficial a monte McKinley porque el área se encuentra exclusivamente en Estados Unidos y Trump tiene la autoridad para cambiar los nombres geográficos federales dentro del país. ___

