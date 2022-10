Crece la economía de EE.UU en el último trimestre: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El viaje hacia la recuperación ha comenzado para una perra que, según los médicos, recibió al menos 50 disparos con una pistola de perdigones, lo que le provocó la pérdida de una pierna. Quienes la están atendiendo la llamaron Violet. Se cree que el animalito fue herido hace varios días y, desde entonces, nadie se ha presentado para reclamar a Violet. Los médicos dicen que después de lo sucedido, tiene suerte de estar viva. Violet está descansando en un hospital canino en el área de Cleveland Texas. Los médicos dicen que Violet tenía decenas de heridas de perdigones y creen que le dispararon a muy corta distancia. Inmediatamente después de que la encontraron, Violet fue operada para prevenir una infección creciente que posiblemente podría haberla matado. Ahora, con solo tres piernas, siente algo de alivio mientras toma analgésicos. Violet tiene una cirugía más y debería estar completamente recuperada a mediados de diciembre.

READ IN ENGLISH: Dog shot 50 times with pellet gun in Cleveland starts road to recovery

La economía de Estados Unidos creció el último trimestre, recuperándose después de contraerse en la primera mitad del año. El Producto Interno Bruto --la medida más amplia de la actividad económica-- aumentó a una tasa anualizada del 2,6% durante el tercer trimestre, según las estimaciones iniciales que publicó la Oficina de Análisis Económico este jueves. La cifra representa un crecimiento desde la caída del 1,6% que se registró el primer trimestre del año y el 0,6% negativo en el segundo trimestre. Los expertos tenían proyectado un crecimiento del 2,4% en la economía de Estados Unidos para el tercer trimestre.

READ IN ENGLISH: US economy grows significantly, ending 6 months of shrinking

El magnate Elon Musk confirmó este jueves que compra la red social Twitter y dijo que lo hace "por el futuro de la civilización," cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra. El propietario de Tesla y SpaceX emitió por la propia red social un mensaje destinado "a los anunciantes" de Twitter en el que quiso explicar las razones que le llevan a comprar la red y cita en primer lugar que "es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias." Además, adelanta que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en adelante. Al conocerse el mensaje de Musk, las acciones de Twitter se revalorizaban un 1,16 % en los primeros compases de la sesión en la bolsa de Nueva York.

READ IN ENGLISH: Musk doesn't seek a "free-for-all hellscape" for Twitter

El Matrimonio igualitario ya es legal en todo México. Tamaulipas se convirtió en el último de los 32 estados mexicanos en aprobar la unión entre personas del mismo sexo. Tras la decisión del Congreso de Tamaulipas, ya no falta ningún estado por cambiar sus Códigos Civiles y hacerlos acordes a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera reiterada ha avalado la legalidad del matrimonio igualitario. Hasta el momento, 27 entidades ya tienen en sus leyes la posibilidad del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, mientras que en 5 se permite por decreto u orden judicial: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. La Suprema Corte declaró en 2015 inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Apenas unas horas antes, el Congreso del estado de Guerrero, en el sur de México, aprobaba el martes por mayoría de votos las reformas que dan legalidad al matrimonio igualitario.