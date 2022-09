Perro encuentra a un bebé abandonado en un cobertizo en Livingston: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una niña se está recuperando en el hospital después de que una pareja la encontró herida y sola en un cobertizo en su casa en Livingston. La policía cree que la menor fue llevada allí después de un accidente. La niña fue encontrada dentro del cobertizo del patio trasero acostada boca abajo entre un archivador y una motocicleta. La pareja dice que creen que la niña estuvo en el cobertizo durante unas tres horas antes de que su perro comenzara a olfatear y ladrar a su alrededor, obligándolos a mirar dentro. Después de llamar al 911 obtuvieron permiso para recoger a la niña y notaron que tenía moretones alrededor de la cara y el cuerpo. La policía cree que la niña resultó herida en un accidente que ocurrió el sábado por la mañana cerca de la casa de la pareja. La pareja usó las imágenes de la cámara de seguridad y lograron identificar a un hombre que se cree que es su padre metiéndola en su cobertizo y luego tratando de entrar en cuatro vehículos a lo largo de su calle antes de robar la camioneta de un vecino. El hombre que se creía que era su padre finalmente fue arrestado.

READ IN ENGLISH: Couple's dog sniffing around shed leads to discovery of abandoned baby hidden inside

El lunes por la mañana, Ian se convirtió en huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson y continuaba su avance por las aguas del mar Caribe hacia el oeste de Cuba. En su boletín el Centro Nacional de Huracanes ubicaba el ojo de Ian a unas 275 millas al sureste del extremo oeste de Cuba, hacia donde se dirigía con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. Tras pasar por Cuba, Ian se dirigirá hacia Florida, a cuya costa se aproximará el miércoles o jueves, en función de la trayectoria que adopte. El gobernador Ron DeSantis ya declaró la emergencia en decenas de condados del centro y norte del estado. No descartó que se ordenen evacuaciones en los próximos días.

READ IN ENGLISH: Ian strengthens into a hurricane, heads toward Cuba, Florida

Las autoridades informaron el lunes que más de 60% de los cubanos que participaron en un inusual referendo ratificó el nuevo Código de las familias que abren las puertas al matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El Consejo Electoral Nacional informó que según los resultados preliminares, un 66.87% de los votos válidos dijo que "Sí" a la nueva legislación mientras que un 33.13% votó que "No." El órgano electoral indicó que el 74% de los poco más de ocho millones de isleños convocados a la consulta acudieron a las urnas.

En algo que podría sonar como una película de ciencia ficción, la NASA hoy prueba un nuevo sistema de protección planetaria. Una nave espacial llamada Dart será impactada de frente a 14 mil millas por hora. El impacto debería ser suficiente para empujar al asteroide a una órbita ligeramente más estrecha alrededor de su roca espacial compañera. Si todo sale como se planea, este experimento podría demostrar que, si un gran asteroide alguna vez se dirige hacia la tierra, tendríamos una gran posibilidad de desviarlo. Cámaras y telescopios observarán el choque, pero llevará días o incluso semanas averiguar si realmente cambió la órbita. La prueba de defensa planetaria de $325 millones comenzó con el lanzamiento de Dart el otoño pasado.

READ IN ENGLISH: DART NASA: Spacecraft will slam into an asteroid's moon Monday