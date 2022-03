Reporte: Oficina de Tierras de Texas discriminó al Condado Harris y a minorías

CONDADO HARRIS, Texas (KTRK) -- Una investigación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD) encontró que la Oficina General de Tierras de Texas "discriminó por motivos de raza y origen nacional" al decidir cómo distribuir dos mil millones en fondos federales para la mitigación de desastres.El plan de GLO, por sus siglas en inglés, no otorgo dinero Houston y al Condado Harris a pesar de que la región fue una de las más afectadas por el huracán Harvey. Los fondos en cuestión no se destinarían a ayudar a los residentes a reconstruir, sino a proyectos de mitigación de inundaciones que ayudarían a proteger a los residentes de futuros desastres.HUD señala que las propias estimaciones de GLO muestran que los residentes afectados por Harvey enfrentan un alto riesgo de desastre en el futuro y, sin embargo, sus criterios de puntuación "desviaron fondos de proyectos que habrían ayudado a los residentes con algunas de las mayores necesidades y desproporcionadamente a los residentes minoritarios."Texas Housers, una organización sin fines de lucro con sede en Austin que aboga por los residentes de bajos ingresos, y Northeast Action Collective, con sede en Houston, presentaron la demanda civil en junio alegando que los criterios de puntuación de GLO para determinar cómo se asignarían los fondos a los residentes negros e hispanos los desfavorecía. El viernes, la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades de HUD estuvo falló a favor de estas organizaciones."GLO excluyó las áreas designadas por HUD como las más afectadas y afligidas por competir por el 50% de los fondos, aunque casi el 90 % de la población elegible residía en esas áreas," según un reporte de 13 páginas de HUD al Comisionado de la Oficina General de Tierras de Texas. George P. Bush. "GLO calificó a los solicitantes según el tamaño de la jurisdicción, otorgando más puntos a una jurisdicción más pequeña que a una jurisdicción más grande para un proyecto equivalente. GLO utilizó ambos criterios a pesar de que pusieron en desventaja las áreas con las mayores necesidades de mitigación según la propia medida de GLO y ejecutaron en contra del enfoque previsto en los hogares de ingresos bajos y moderados."En un comunicado el martes, la jueza del Condado Harris Lina Hidalgo dijo que el Condado Harris experimentó una de las peores devastaciones con Harvey y que los fondos de mitigación deberían reflejar eso."Durante mucho tiempo, nuestras comunidades más vulnerables se han quedado atrás cuando se trata de protegerlas de un desastre por inundación. Estamos haciendo nuestra parte aquí en el Condado Harris para nivelar el campo de juego, pero no podemos hacerlo solos. La lucha no ha terminado, pero gracias a los esfuerzos bipartidistas para informar a GLO de los hechos, junto con los esfuerzos de nuestra delegación del Congreso, el alcalde (Sylvester) Turner, mis colegas de la corte de comisionados, la secretaria de HUD, Marcia Fudge y la administración Biden-Harris, nos estamos moviendo en la dirección correcta. Estamos listos para ayudar a GLO a corregir estas violaciones y continuar invirtiendo en proyectos de mitigación de inundaciones listos para usar que beneficiarán a todos los residentes del condado de Harris, incluida la ciudad de Houston," dijo Hidalgo.En un comunicado el martes, la portavoz de GLO, Brittany Eck, acusó a HUD de "politizar la mitigación en detrimento de más de ocho millones de tejanos.""GLO administró su programa de acuerdo con la guía de HUD y el plan de acción aprobado por HUD," dijo Eck. "GLO está considerando todas las opciones, incluida la acción legal contra HUD, para liberar este control férreo sobre los fondos de mitigación y restaurar la canalización de fondos a las comunidades."Cuando se anunció por primera vez que Houston y el condado de Harris no recibirían fondos, el comisionado del condado de Harris, Adrián García, acusó al GLO de hacer política."Se nos dice que las ciudades más pequeñas, algunas de las ciudades más pequeñas del condado de Harris obtendrán una asignación federal, pero no el condado de Harris propiamente dicho ni la ciudad de Houston. Imagínese," dijo García en mayo pasado. "Esto es político, amigos."La ciudad de Houston y GLO han tenido una disputa larga relacionada con varios programas de desastres financiados por el gobierno federal. En abril de 2020, la Oficina General de Tierras de Texas despojó a Houston del control de $1.2 mil millones en ayuda federal para viviendas del huracán Harvey, diciendo que la ciudad "obstaculizó" la recuperación de miles de víctimas de las inundaciones de 2017 que aún esperan ayuda años después de la tormenta.Julia Orduna, directora regional del sureste de Texas para Texas Housers, dijo en un comunicado esta semana que el fallo de GLO sobre la discriminación aborda solo la mitad de sus preocupaciones. HUD todavía está investigando sus acusaciones de que también GLO violó la Ley de Vivienda Justa."Necesitamos que Houston, así como otras ciudades y condados de Texas, actúen de manera justa, tal como lo exigimos de nuestro gobierno estatal. Todo lo que queremos y lo que todos los texanos merecen es que su gobierno asigne fondos federales de manera no discriminatoria," ella dijo.