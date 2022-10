Tormenta tropical Julia pasa por Centro América: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una mujer fue asesinada a tiros en su habitación en el suroeste de Houston en un aparente asesinato-suicidio, según la Oficina del Alguacil del condado de Harris. Según los agentes, el domingo, la víctima, identificada por la familia como Tamara Sawyer, fue contactada por su exnovio. Ella estaba en la residencia con su novio actual y otros dos familiares cuando este llegó. Según las autoridades, la familia les dijo a los agentes que Sawyer y el exnovio fueron a su habitación durante 10 minutos antes de que se escucharan los disparos. Las personas que estaban en la casa fueron a ver lo que sucedía y encontraron a la víctima ya muerta y segundos después, el atacante se disparó a si mismo cuando la familia hablaba al servicio de emergencia.

El ejército ruso lanzó este lunes por la mañana un aluvión de misiles contra ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, y golpeó objetivos civiles, horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, describiera el ataque de un puente en Crimea como un acto terrorista planeado por los servicios especiales ucranianos. Al menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas en apenas uno de los ataques en Kiev, según los datos preliminares. En otros lugares, Rusia atacó zonas civiles e infraestructura de energía mientras las sirenas antiaéreas sonaban en todas las regiones de ucrania salvo Crimea, ciudad anexionada por Rusia.

El ciclón tropical Julia ha recorrido el Caribe dejando a su paso fuertes lluvias e inundaciones en varios países de la región. Julia se formó frente a la península de la Guajira el viernes pasado con alertas y advertencias de huracán emitidas para Nicaragua y varias islas colombianas, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que para este lunes se mueva por las costas del noroeste de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ademas de centro america, también se espera inudaciones en el istmo de tehauntepec en México. La tormenta tropical Julia tiene en alerta roja en 10 de los 18 departamentos del Honduras, mientras que los otros ocho están bajo alerta amarilla. Este lunes a primera hora el centro de la tormenta tropical Julia estaba a 35 kilómetros al sur de San Salvador.

Al menos 25 personas han muerto y más de 50 se encuentran desaparecidas luego de un deslave provocado por el desbordamiento de cinco quebradas en Aragua, Venezuela. En Twitter, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que había ordenado el "máximo despliegue" al Gabinete Social y a los organismos de seguridad para atender la emergencia. Maduro declaró tres días de luto nacional a partir del domingo, "en solidaridad con las familias afectadas." Más de mil funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y efectivos policiales participan en el plan de búsqueda y rescate.