Dos mujeres muertas dentro de una habitación: ¿Que causó su muerte? Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Los oficiales que acudieron a una llamada para ver qué había pasado con dos mujeres en el oeste del Condado Harris, descubrieron los cuerpos sin vida de una madre y una hija. Los agentes encontraron los cadáveres de una mujer de 60 años de edad y de su hija de 37 dentro del dormitorio de su casa. El descubrimiento se produjo en la comunidad de Katy, después de que miembros de la familia llamaron a la oficina del alguacil preocupados, ya que no habían sabido nada de ellas en dos días. Los investigadores indagan denuncias pasadas de abuso de drogas por parte de las dos mujeres. Según los reportes iniciales, dentro del lugar, fueron encontrados varios frascos con pastillas. No había indicios de que alguien hubiera entrado a la fuerza al lugar previamente. Por el momento se desconoce la causa de muerte de las dos mujeres - lo cual será determinado por la autopsia, aunque la mujer mayor registraba signos de golpes en su cuerpo.

READ IN ENGLISH: Mother, daughter found dead inside W. Harris Co. home after family requests welfare check

Una pareja de recién casados llegó a casa después de su luna de miel durante el fin de semana y descubrió que les habían robado. La alegría y el amor que mostró la pareja en Arizona rápidamente se convirtió en decepción cuando llegaron a su casa en Houston. Katy y Maximiliano Degwitz se dieron cuenta que en imágenes captadas por la cámara de seguridad revelaron lo que sucedió poco después de la medianoche del viernes. Un ladrón recogió una de sus cajas en la puerta del garaje y luego se fue con artículos. La caja tiene dos de los vestidos de Katie de la boda, su velo y fotos familiares adentro. Maximiliano dijo que el valor sentimental de lo robado no tiene precio ya que no tendrá ningún uso para quien lo robo.

READ IN ENGLISH: Houston couple expecting to come home to shipped wedding keepsakes loses them to package thief

Eric Cantú, un joven de 17 años desarmado, recibió disparos por el agente de policía James Brennand mientras comía en un estacionamiento de un McDonald's en San Antonio, Texas y hace poco más de una semana permanece en condición crítica. Según una declaración de su familia, está en un sistema de soporte vital y es monitoreado ya que tuvo que ser operado: varios de sus órganos principales fueron dañados en el tiroteo. Los detalles del caso aún están bajo investigación, pero el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, indicó que el ex-oficial, quien fue despedido del cuerpo policial, por lo pronto podría enfrentar cargos de asalto agravado, y si el joven fallece, los cargos de homicidio están sobre la mesa. El caso a sido tan controversial, que el sindicato de policías de la ciudad decidió no representar al ex-agente.

READ IN ENGLISH: Texas officer fired after shooting teen eating a hamburger in McDonald's parking lot

Un rescate dramático en el mar fue captado en cámara. Dos tripulantes de un barco pesquero que naufragó y una persona más repelían tiburones en aguas del Golfo de México cuando otra embarcación llegó a su rescate frente a las costas de Louisiana, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. La agencia inició un operativo de búsqueda después que un familiar reportó que tres personas no habían vuelto a casa después de salir a pescar la tarde del sábado. Los tres pescadores quedaron sin dispositivos de comunicación después del naufragio. Fueron elementos de la guardia costera quien vieron a dos de estos pescadores básicamente pelear con tiburones: ambos sufrieron heridas en sus manos y están en condición estable. La tercera persona presentaba señales de hipotermia.

READ IN ENGLISH: Coast Guard rescues 3 boaters fighting off sharks on Louisiana coast