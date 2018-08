Madre de Houston perdió la vida intentando cruzar la avenida Westheimer

"Mi viejita no tenía que morir así," dijo Antonio Magaña, el esposo de la víctima.Con más de 20 años compartiendo alegrías y tristezas, la prioridad de esta madre era su familia y su pequeña de 11 años quien padece de asma."¿Porqué no la tuvieron que quitar de esa manera?" dijo Antonio.Rosaura perdió la vida al intentar cruzar la avenida Westheimer al oeste de Houston. El reporte de las autoridades indico que ella fue atropellada despues de que un conductor se pasó el semáforo en rojo.Leticia Martinez, hija de la víctima, dijo que se la arrancaron de sus mano.El incidente ocurrió el lunes cuando Rosaura y sus hijas se dirigían al supermercado.Su hija intentó ayudar a su madre al darle los primeros auxilios pero dijo que ya era demasiado tarde.El conductor del vehículo está bajo investigacion y no se le han presentado cargos."Porque no se paro si las miro, que pague por lo que hizo," dijo Antonio.