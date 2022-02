Dra. Lupita Hinojosa: Primera mujer hispana en ser nombrada superintendente de Spring ISD

SPRING, Texas (KTRK) -- La Dra. Lupita Hinojosa siempre supo que la educación sería importante para ella. Pero sabía que terminaría dedicando su vida al campo educativo. Como hija de padres inmigrantes que tuvieron que sortear las barreras que existen en ese sector de la población, la Dra. Hinojosa enfrentó los problemas y quiso ser parte de las soluciones."Soy una mexicoamericana de primera generación. Mis padres eran de México, específicamente Monterrey y San Luis. Llegaron a los Estados Unidos cuando eran adolescentes con sus tarjetas de residencia y trabajaban en el campo o limpiando casas", compartió. "Vinieron por una vida mejor, no solo para ellos, sino para la familia que iban a formar".Hinojosa nació y creció en San Benito, Texas. No fue hasta primer grado cuando comenzó a aprender inglés como segundo idioma. Como la hija mayor de su familia, a menudo traducía para sus padres en las reuniones escolares y en las conferencias de padres y maestros. Recuerda que su padre también le inculcó la importancia de preservar su lengua materna, animándola a leer el periódico en español.Fue una estudiante activa durante toda la escuela primaria, se inscribió en clases de honores y participó en múltiples actividades extracurriculares. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Texas y empezó sus estudios para convertirse en abogada."Quería ser abogado para poder ayudar a las personas de la comunidad, como mis padres. Mis padres se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y pasaron por el proceso sin saber qué hacer", dijo Hinojosa. "Las familias inmigrantes son miembros de la comunidad que trabajan arduamente y pagan impuestos, que invierten en su propia comunidad, pero no tienen acceso a ningún servicio social".Al no poder pagar el costo para obtener una licenciatura en derecho, cambió el rumbo y se dedicó al comercio minorista durante algunos años. Lo que despertó su interés en la educación fue una experiencia que tuvo como voluntaria para leer libros en una escuela primaria a un grupo de estudiantes que solo hablaban español."Entré en ese salón de primer grado y vi a 22 niños pequeños que se parecían a mí. Con los ojos muy abiertos y asustados, porque no sabían inglés", recordó Hinojosa. "Me miraron y me dijeron: 'Maestra, maestra. Usted habla como mi mamá. Habla como mi mamá. Su cabello es como el de mi mamá. Se parece a mi mamá'. De repente, esos recuerdos comenzaron a volver".Fue ese mismo año de 1989 cuando Hinojosa decidió que quería ser maestra. Regresó a la escuela y luego fue contratada para su primer trabajo educativo como maestra bilingüe en la escuela primaria Durkee. Desde entonces, ha escrito un plan de estudios para clases con estudiantes de habla hispana. Trabajó en una amplia gama de puestos, incluidos director, asistente del superintendente y oficial de servicios escolares para el Distrito Escolar de Houston (HISD).La Dra. Hinojosa también se desempeñó como jefa de Innovación y Equidad del Distrito Escolar de Spring (Spring ISD). Ella dijo que el 49% de los estudiantes en el distrito son latinos y el 44% son afroamericanos. Aproximadamente el 85% proviene de familias de bajos ingresos y el 10% está aprendiendo inglés como segundo idioma."Mucha gente diría: 'Oh, Dios mío, tienes un distrito desafiante'. Lo que es, es, 'Dios mío, tenemos un distrito diverso, uno que conocemos y entendemos'. Entonces, como educadores, maestros, directores, administradores, sabemos que debemos poner un énfasis especial en las necesidades de cada población individual para asegurarnos de que los estamos sirviendo", indicó.Destacó los esfuerzos que su distrito escolar ya ha realizado para mejorar la equidad para todos los estudiantes, como los programas extracurriculares para padres que trabajan y el suministro de computadoras portátiles para los estudiantes durante la pandemia de COVID-19. También abrieron su primer programa de Bachillerato Internacional y una escuela bilingüe de pre kínder a octavo grado.En su nuevo cargo como superintendente, planea continuar avanzando en el plan de Spring ISD que enfatiza seis puntos: resultados de los estudiantes, innovación, liderazgo, bienestar, compromiso y equidad.Hinojosa dijo que también trabajarán para recuperarse de los reveses de la pandemia. Ella dijo que han perdido a miles de estudiantes que todavía reciben educación en el hogar y se quedan en casa con la familia. Ella espera aumentar su población estudiantil de 33,000 a 40,000 así como también espera restablecer conexiones y relaciones dentro del distrito."Estos últimos dos años han sido muy difíciles. Esta pandemia ha causado muchas fracturas dentro de nuestra comunidad. Los niños que vienen a la escuela deben estar contentos de que van a aprender algo. Los maestros deben sentir alegría al impartir esas lecciones. Los padres deben sentirse felices y seguros de que están llevando a sus hijos a un buen ambiente", dijo. "Así que quiero que todos puedan volver a interactuar y conectarse con Spring".